Безполітну зону над Україною зробити можливо, – Курт Волкер

Джо Байден говорив, що не підтримує запит про безпілотну зону над Україною. Втім, загалом у США допускають, що на це можна було б піти разом із союзниками по НАТО.

У цьому переконаний Курт Волкер – колишній спецпредставник США по Україні та колишній американський посол при НАТО. Відповідну заяву він зробив 1 березня.

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Волкер: Безпілотна зона – гарна ідея

Волкер вважає, що Україні потрібно більше ракет Stinger, більше Javelin та основних боєприпасів, а також допомога з протиповітряною обороною. "Я би рекомендував, і думаю, що для нас це була би гарна ідея – з апровадити безполітну зону", – зазначив він. Для початку, на думку колишнього посла при НАТО, це можна зробити над Києвом та заходом України.

Про побоювання з боку НАТО

Американський дипломат наголосив, що обґрунтувань для цього більше ніж достатньо. Так, існують занепокоєння про те, що це може втягнути НАТО у прямий конфлікт. Втім, Волкер пояснив, що є приклади попередніх операцій, коли мовилося про обмеження по цілях. Тобто лише для забезпечення безполітної зони, а не для атак по інших, якщо самі не зазнали нападу.

Я думаю, що це можливо, і це потрібно зробити негайно,

– підкреслив колишній посол США при НАТО.

Україна не здаватиметься, – Волкер

Волкер вважає, що все більше росіян, зокрема – військових, починають усвідомлювати, що Путін – навіжений безумець, який веде свою країну до руйнації. "Думаю, найбільш вірогідно, що Росія продовжить нападати й намагатися вбивати українців, але зав'язне. Україна воюватиме жорстко на захист своєї країни, своїх міст", – переконаний він.

Що раніше казав Волкер

На початку лютого дипломат говорив, що загроза російського нападу є реальною, але у такому випадку Україна неминуче переможе. Натомість Москву чекатимуть серйозні проблеми. Ба більше, американський дипломат підкреслював, що Росія заплатить за свою агресію дуже високу ціну.

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