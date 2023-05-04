Росіяни провели акцію "Безсмертний полк" у Конго: змусили африканців співати "Катюшу"
Росіяни вміють шукати тупі способи виходу із ситуації. Так на заборону проводити акції до 9 травня в більшості російських міст, вони вирішили вийти на "міжнародний" рівень – провести акцію "Безсмертний полк" у Демократичній Республіці Конго.
Побачивши, як місцеве населення змусили співати "Катюшу", у мережі просто засміяли росіян. Деякі коментатори написали, що ця подія – "нижче плінтуса, як завжди". 24 Канал зібрав реакцію мережі.
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Дехто ж припустив, що жителі цієї африканської країни стануть наступними, кого росіяни приїдуть "рятувати", або ж, що скоро їх прийде мобілізовувати Пригожин.
"Бідне Конго", "Бідні конголійці! Скоро Пригожин і їх мобілізує на гарматне м'ясо", – коментували українці.
Інші користувачі теж не могли пройти повз, ось ще кілька реакцій:
"Дурдом відпочиває",
"Жменя придурків, які загрузли в минулому столітті!",
"Мабуть, не читали, що СРСР вже немає",
"Весняне загострення", "
Це просто нижче дна",
"Єгіпєтський оркестр відпочив",
"Невже москалі і туди залізли?"
Чому акцію не проведуть в Росії
- У Кремлі переконують нібито скасовують "Безсмертний полк" із міркувань безпеки: через страх перед українськими безпілотниками.
- Натомість Британія вважає, що справжньою причиною є пересторога, аби не нагадувати росіянам про страшні втрати Росії в Україні.