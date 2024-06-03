Не встали на облік вчасно – здавайте паспорт: Верещук відреагувала на скандальну заяву Безуглої

Депутатка Мар'яна Безугла висловила думку, що військовозобов’язані українці за кордоном мають відмовитися від громадянства, якщо не встануть на облік вчасно. На ці слова відреагувала міністерка з реінтеграції Ірина Верещук.

Верещук наголосила, що не варто погрожувати українцям. За її словами, такі заяви не мотивують українців повертатися на Батьківщину.

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Безугла запропонувала позбавляти українців громадянства за кордоном, якщо не оновлять дані в ТЦК

Безугла заявила, що військовозобов’язані українці за кордоном, які не оновлять свої дані та не повернуться в Україну для постановки на військовий облік у визначений термін, мають відмовитись від українського громадянства.

Щодо повернення в Україну… Це особистий вибір кожної людини, чи повертатися, якщо вона військовозобов’язана – ставати добровольцем або просто перебувати на обліку. Ніхто не буде силоміць затягувати їх та проводити екстрадицію,

– сказала вона.

На зауваження депутатки від "Голосу" Юлії Клименко про те, що за неоновлення даних можуть відкрити кримінальну справу, Безугла відповіла: "Добре, хай здає український паспорт та бере інший".

Клименко також запитала, чи готова вона втратити 11 мільйонів людей на що Безугла відповіла: "А вони наші? Кожен зробить свій вибір".

На ці слова відреагувала Верещук. Вона зазначила, що багато українців за кордоном не хочуть або не можуть повернутися з різних причин.

Так, серед них багато чоловіків, які бояться мобілізації. Я не буду давати поради, що робити, щоб люди поверталися. Але точно не варто звертатися до них, наче вони зрадники або злочинці. Не треба погрожувати різними заходами, особливо щодо їхніх документів,

– заявила вона.

Вона додала, що такі публічні заяви не принесуть користі.

"Ніхто не повернеться через страх або через докори сумління. Але кожна така заява може змусити українців вирішити будувати своє майбутнє та майбутнє своїх дітей не в Україні. Такі погрози не покращують мобілізацію, а погіршують демографічну ситуацію та економіку. Тож навіщо це робити?", – написала Верещук.

Які ще скандальні заяви робила Безугла