Безугла заявила, що у неї – синдром Аспергера, і відповіла, чи мала доступ до державної таємниці

Мар'яна Безугла зізналася, що має синдром Аспергера. На тлі оприлюднення нардепкою її захворювання почалася дискусія з приводу того, чи можна їй давати допуск до державної таємниці.

Усе розпочалося з того, що керівниця комунікацій Інституту економічних досліджень Олена Шкарпова у пості в Facebook спробувала "подивитися на людину, яка всіх дратує, дивує та бісить, під іншим кутом", передає 24 Канал.

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Як Безугла зізналася, що має синдром Аспергера?

Шкарпова помітила, що Безугла як "особистість не вписується у суспільно-прийняті норми". "Причини цьому настільки глибокі, що я можу лише дуже поверхнево про них судити, і все одно точно помилюсь", – написала вона.

Керівниця Інституту економічних досліджень вважає, що Безугла – це "геть інакший тип особистості та психіки". Вона зауважила, що "немає сенсу проклинати її (Безуглу – 24 Канал) та називати божевільною, бо це ні на неї не впливає, ні додає комусь іншому балів".

Тоді у коментарі під дописом нардепка і зізналася, що має синдром Аспергера. Вона подякувала Шкарповій за те, що та "так уважно написала й вникла в суть Аспергера чи нейровідмінне мислення".

Безугла розповіла, що першим народним депутатом, кому вона відкрила свій діагноз, був Федір Веніславський.

Він наче зрозумів, і навіть трохи з ним стало легше, але потім почав із потрійною силою "мочити" мене скрізь, де тільки міг, без жодного попередження чи пояснення… Чесно, це був удар. Після того майже нікому не відкривалася. А тим, кому й казала, знову ж, використовували це проти мене,

– поділилася нардепка.

Безугла пояснила, що вона "відчуває емоції, але дещо інакше", має високий поріг страху і їй важко брехати.

Нардепка наголосила, що мислення у людей з Аспергером дещо інакше.

Я мислю структурами, алгоритмами, верифікацією. Ті чи інші факти, спостереження накладаються одне на одне в єдину базу даних, як у комп'ютері, і далі виводиться результат, який складається з усіх, на мою думку, врахованих змінних,

– написала чиновниця.

Безугла каже, щоб залишатися собою, адаптуватися в суспільстві й розвиватися, їй необхідно дотримуватись чіткого внутрішнього кодексу. Це має як переваги, так і недоліки. З позитивного – наприклад, вона просто не здатна ухвалити корупційне рішення, бо для неї це як "заборонена команда" в програмі. Або ж – жодного разу в житті не вживала нецензурних слів, бо з дитинства це правило було частиною її особистого кодексу.



Що таке синдром Аспергера?

Це один із варіантів аутизму, який впливає на те, як людина спілкується, сприймає світ і взаємодіє з іншими. Він не пов'язаний із затримкою розумового розвитку – інтелект у людей із цим синдромом зазвичай у межах норми або навіть вищий за середній.

Основні риси синдрому Аспергера: складність у соціальній взаємодії : людині важко "читати" емоції, невербальні сигнали (жести, міміку), підтримувати розмову або розуміти соціальні правила;

: людині важко "читати" емоції, невербальні сигнали (жести, міміку), підтримувати розмову або розуміти соціальні правила; буквальне сприйняття : часто сприймають сказане дуже буквально, не розуміють натяків, іронії чи жартів;

: часто сприймають сказане дуже буквально, не розуміють натяків, іронії чи жартів; сильна зацікавленість у вузькій темі : можуть дуже глибоко захоплюватися певною сферою – наприклад, історією, математикою, потягами тощо;

: можуть дуже глибоко захоплюватися певною сферою – наприклад, історією, математикою, потягами тощо; потреба в рутині: зміни в повсякденному житті або раптові події можуть викликати стрес. Сьогодні цей синдром більше не виділяють окремо: він входить до ширшого поняття розладів аутичного спектра (РАС). До речі, синдром Аспергера має і відомий американський мільярдер Ілон Маск.

Чи мала Безугла доступ до державної таємниці?

Журналіст The Kyiv Independent Данило Мокрик у пості в Facebook запитав Мар'яну Безуглу, чи має вона з таким діагнозом доступ до державної таємниці.

Справа у тому, що синдром Аспергера є серед переліку психічних розладів, при наявності яких особа не може отримати доступ до державної таємниці. Про це йдеться у наказі, затвердженому Мінохоронздоров'я і СБУ. Синдром Аспергера входить до категорії F8.

У документі також є примітка, в якій зазначено, що "у разі наявності вказаних порушень у минулому такі особи (з синдромом Аспергера) можуть бути допущені до держтаємниці за умови стійкої ремісії (понад 5 років), що визначається індивідуально лікарем-психіатром".

З огляду на це, Мокрик також поставив логічні запитання про те, чи справді Безуглій офіційно діагностували синдром Аспергера і чи перейшов розлад у ремісію.

У коментарях Безугла повідомила, що мала доступ до державної таємниці, але щодо синдрому Аспергера відповіла журналісту: "Це не його справа".

Це моя справа, як громадянина. Бо або він у вас діагностований офіційно, і тоді ви не повинні мати доступу до державної таємниці, або ви собі його діагностували самі. Це – не про стигматизацію. Це – про дотримання законодавства. Не маніпулюйте настільки дешево,

– відреагував на коментар нардепки журналіст.

Які останні скандали за участі Безуглої?

Зауважимо, що Безуглу часто звинувачують у браку емпатії. Так, вона мала скандал з музикантом Тарасом Тополею.

У червні квартира співака потрапила під російський обстріл. Тоді Мар'яна Безугла назвала це "кармою". Вона звинуватила лідера гурту АНТИТІЛА в тому, що він "мобілізувався для картинки" та випустив пісню "Фортеця Бахмут" на замовлення, коли в місті "ігнорували фортифікації, здоровий глузд".

Тарас Тополя відреагував іронічно, відкривши збір коштів на "психіатра" для депутатки. Тополя зазначив, що якщо Безугла відмовиться від допомоги, кошти підуть на підтримку дітей загиблих бійців 130 Батальйону ТрО. Чиновниця своєю чергою заявила, що прийме мільйон гривень і витратить його на дрони-перехоплювачі.

Великий шквал критики викликав допис Мар'яни Безуглої про загиблого у ДТП нардепа від "Голосу" Ярослава Рущишина. Вона закинула покійному, що той не відзначився у парламенті нічим особливим. Мовляв, якби він виступав за реформи або мобілізувався, то "був би у рази корисніший".

У коментарях українці зауважили, що у Безуглої "справді проблема з емпатією і почуттям такту".