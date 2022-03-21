Безумовна брехня, яку відкидає світ, – Подоляк про вигадки Росії для виправдання війни

Брехня Росії, яка б мала виправдати початок війни проти України, не вразила світ. Усі цивілізовані країни стали нашими союзниками та почали застосовувати до агресора потужні санкції.

Росія для уникнення санкцій намагалася усіляко виправдати свій напад на Україну. Сюрреалістичні вигадки окупантів не переконали нікого.

Читайте також СБУ назвала телеграм-канали, які є частиною психологічної війни Росії

Спроби Росії виправдати війну

Радник президента України Михайло Подоляк запевняє – брехня агресора відвертає від них увесь світ.

Історії про біолабораторії, нацистські батальйони, обстріли Донецька важкою артилерією з багатотисячними жертвами... Все це – безумовна брехня, яку відкидає світ, що спостерігає за війною в прямому ефірі,

– написав він у своєму твіттері.

Дивіться також: Anonymous пригрозили зламати 40 компаній, які продовжують співпрацювати з РФ