Безумовно, і Херсон, і весь Південь України буде звільнено, – Подоляк

Українські захисники героїчно боронять нашу державу від російських окупантів. За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, Південь України обов'язково звільнять від загарбників.

Подоляк зазначив, що він поважає воєнних експертів, які філософствують про те, що і коли повинні звільнити. Однак це мають вирішувати ЗСУ самостійно. Про це радник голови ОП заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Увесь Південь країни обов'язково звільнять

Подоляк зазначив, що українські захисники самі вирішать, коли та як звільняти українські міста, а також скільки потрібно ліквідувати російських окупантів, аби це здійснити.

Безумовно, і Херсон, і весь Південь України буде звільнено. Але я хочу, щоб наші війська звільняли наші міста так, щоб кількість росіян, які звідти підуть, була дуже малою щодо кількості росіян, яких звідти винесуть. Оце для мене головне. І мені здається, це головне для нашої країни,

– зауважив радник голови ОП.

Подоляк пояснив, що кількість окупантів, які не зможуть самі вийти з України, повинна бути значно більшою ніж кількість тих, хто повернеться у Росію на своїх двох.

"Знову ж таки, це місія України з історичної точки зору, тому що ми не можемо дозволити, щоб нація, яка приходить і вбиває дітей, існувала в такому вигляді, як сьогодні", – додав радник голови ОП.

Подоляк підсумував, що окупанти можуть спокійно собі жити в сибірських лісах, однак вони не повинні мати мільйонну армію, аби вдиратися до своїх маленьких сусідів – Грузії, країн Балтії, України, Молдови, Казахстану тощо.