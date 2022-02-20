Безумовно Україна змінилася, – Вакарчук розповів, чи маємо зараз те, за що стояв Майдан

Святослав Вакарчук вважає, що після Майдану наша держава змінилася на краще. За його словами, політики оглядаються на Революцію Гідності й пам'ятають про неї.

Виконавець зазначив, що поки історія показує, що цю "прививку" українське суспільство отримало. Про це він розповів у інтерв'ю журналістам 24 каналу в межах проєкту "Барикади Гідності".

Читайте детальніше Пам'ятаю, як вночі приїхав зі сім'єю захищати Майдан, – Вакарчук про Революцію Гідності

Співак пояснив: "Відчуття того, що суспільство й народ як поняття є основоположним джерелом влади зрештою й в Україні з'явилося. І політики оглядаються на Майдан, пам'ятають про нього".

Я думаю, що безумовно Україна змінилася. І змінилася на краще, тому що в страшному сні мені не може приснитися тепер, що хтось дозволить на Майдані бити студентів, або, не дай Боже, відкривати вогонь зі зброї по мирних протестувальниках,

– сказав Святослав Вакарчук.

Водночас український виконавець вказав, що кожного дня щось змінюється. Адже, "якщо порівняти те, що було в часи, коли ми народилися й те, що зараз – це абсолютно дві різні країни".

"І безумовно в більшості все змінилось на краще. Але є речі, які хочеться змінювати швидше, й мені теж би хотілося, щоби вони змінювалися швидше. На жаль, так не відбувається", – додав він.

Сайт 24 каналу запустив проєкт " Барикади Гідності ", у якому нагадує про страшні, але такі важливі дні для України. 8 років тому мільйони людей вийшли на Революцію Гідності, аби відстояти свої європейські права. Тому разом згадуємо побиття студентів, "Марш мільйонів", революційний Новий рік, "криваве Водохреще", перші смерті активістів, буремний лютий і вбивства Небесної Сотні. Про це говоритимуть самі ж майданівці та інші люди, що були дотичними до Майдану.Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар

Вакарчук про Революцію Гідності, легендарний концерт і те, коли закінчиться війна: дивіться відео