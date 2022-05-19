Безуспішні спроби штурму, обстріли, диверсанти: що коїться на головних напрямках наступу ворога

Почалась 85 доба українського протистояння російському ворогу. Окупаційні війська не припиняють ведення наступальних дій у ССО. Загарбники зосереджують основні зусилля на Донецькому напрямку. В деяких регіонах ворог зазнає суттєвих втрат і відступає.

Також окупанти ведуть розвідку та обладнують свої позиції на деяких напрямках.Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Ситуація на напрямках

Волинський та Поліський напрямки

В цих регіонах ситуація залишається без суттєвих змін. Проте загроза завдання з території Білорусі ракетно-бомбових ударів по українських об'єктах цивільної та військової інфраструктури зберігається.

Сіверський напрямок

Ворог продовжує створювати додаткові вогневі позиції та захисні споруди у прикордонних Брянської та Курської областях.

Зокрема, російські військові здійснювали обстріли населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях з артилерії та мінометів. Також противник завдав ракетного удару по селищі Десна та продовжує спроби ведення повітряної розвідки за допомоги БпЛА.

Харківський напрямок

На зазначеному напрямку окупанти зосереджували зусилля на утриманні зайнятих рубежів, а також проведенні контратак з метою відновлення втрачених позицій. Зокрема, помітили залучення росіянами диверсійно-розвідувальних груп.

Слов'янський напрямок

Там ворожа армія намагається покращити своє тактичне положення. Росіяни вели бойові дії в районі населеного пункту Велика Комишуваха з допомогою артилерії. Проте успіху не мали, ба більше, зазнали значних втрат на окремих ділянках і відійшли на раніше зайняті позиції.

Лиманський напрямок

Окупанти здійснювали обстріли цивільної інфраструктури у зазначеному напрямку, а також завдали ракетних ударів та намагалися закріпитись на раніше зайнятих позиціях. У Генштабі зазначили, що противник застосував оперативно-тактичну й армійську авіацію, щоб зруйнувати цивільні об'єкти в районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка, Новомихайлівка та Оріхове.

Сєвєродонецький напрямок

Російські війська вели наступ та здійснювали штурмові дії в районі населеного пункту Устинівка Луганської області. Успіху в цьому напрямку ворог не мав.

Бахмутський напрямок

Противник намагався покращити своє тактичного положення, тому вів наступальні на цьому напрямку. Зокрема, росіяни намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Золоте-4. Успіху не здобули.

Авдіївський напрямок

На зазначеному напрямку найманці Кремля вели наступальні дії в районі селища Юр'ївка Луганської області. Проте, зазнавши втрат, відступив. За результатами штурмових дій в районах населених пунктів Новокалинове та Первомайське росіяни успіху не здобули.

Курахівський напрямок

Окупанти безуспішно вели наступ в районі села Новомихайлівка Донецької області.

Новопавлівський та Запорізький напрямок

На зазначених напрямках російські війська не проводили активних бойових дій. Проте, вони вражали інфраструктуру та мирні помешкання вогнем реактивної та ствольної артилерії, а також мінометів в районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоданилівка, Малинівка та Гуляйполе.

За даними Генерального штабу ЗСУ, 107 стрілецький батальйон напередодні зазнав втрат, що склали 50%, тому окупанти вирішили поповнити склад бійців. В район населеного пункту Олександрівка прибуло поповнення ворожого батальйону у кількості 260 військовослужбовців, які раніше були залучені на Харківському напрямку.

Південнобузький напрямок

Там противник активних бойових дій не проводив. Завдяки потужному опору українських військових, основні зусилля загарбники зосереджують на утриманні зайнятих рубежів.

Окупанти здійснювали обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Пришиб, Трудолюбівка та Нововоронцовка.

На Бесарабському напрямку суттєвих змін не зафіксовано.

Донецький та Луганський напрямки

Збройні Сили України відбили 16 атак ворога на зазначених напрямках. В результаті чого знищено 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальних броньованих автомобілі та 6 звичайних автомобілів росіян.

Зазначається, що через відсутність мобілізаційного ресурсу, вороже командування планує залучати до бойових дій студентів закладів вищої освіти на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

За даними Генштабу, підрозділи зенітних ракетних військ знищили 1 літак та 1 крилату ракету за попередню добу. Ударна авіація Повітряних Сил завдала знищила скупчення ворожої техніки, попередньо близько 20 броньованих машин, боєприпаси та особовий склад.

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