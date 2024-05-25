Безвісти зниклими вважають 16 осіб, – Синєгубов про удар по "Епіцентру"

Росіяни 25 травня завдали удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр". Станом на вечір відомо про 4 загиблих. Ще 16 осіб вважаються зниклими безвісти.

Відповідну інформацію в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає 24 Канал. Також відомо про майже чотири десятки постраждалих.

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Актуальна ситуація

Олег Синєгубов о 21:05 повідомив про 4 загиблих внаслідок удару по "Епіцентру". За його словами, вони померли прямо на місці. Окрім цього, поранення отримало близько 40 осіб, а ще 16 вважають зниклими безвісти.

Голова Харківської ОВА повідомив, що на місці спільно з ДСНС та Нацполіцією розгорнули штаб. Також біля будівельного гіпермаркету функціонує мобільна лабораторія ДНК.

Прибувають близькі та рідні, які шукають своїх родичів. Ми пропонуємо їм здати ДНК-тести для майбутньої можливої ідентифікації тіл,

– сказав Синєгубов.

За його словами, пожежу вдалося локалізувати – невдовзі її мають ліквідувати повністю. Як розповів Синєгубов, тоді з'явиться багато роботи, зокрема щодо ідентифікації тіл. За попередніми даними, у приміщенні могли перебувати двадцять чи навіть більше людей.

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