Безвісти зниклими вважають 16 осіб, – Синєгубов про удар по "Епіцентру"
Росіяни 25 травня завдали удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр". Станом на вечір відомо про 4 загиблих. Ще 16 осіб вважаються зниклими безвісти.
Відповідну інформацію в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає 24 Канал. Також відомо про майже чотири десятки постраждалих.
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Актуальна ситуація
Олег Синєгубов о 21:05 повідомив про 4 загиблих внаслідок удару по "Епіцентру". За його словами, вони померли прямо на місці. Окрім цього, поранення отримало близько 40 осіб, а ще 16 вважають зниклими безвісти.
Голова Харківської ОВА повідомив, що на місці спільно з ДСНС та Нацполіцією розгорнули штаб. Також біля будівельного гіпермаркету функціонує мобільна лабораторія ДНК.
Прибувають близькі та рідні, які шукають своїх родичів. Ми пропонуємо їм здати ДНК-тести для майбутньої можливої ідентифікації тіл,
– сказав Синєгубов.
За його словами, пожежу вдалося локалізувати – невдовзі її мають ліквідувати повністю. Як розповів Синєгубов, тоді з'явиться багато роботи, зокрема щодо ідентифікації тіл. За попередніми даними, у приміщенні могли перебувати двадцять чи навіть більше людей.
Детально про атаку по "Епіцентру"
- О 16:02 у Харкові пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про влучання у спальному районі. Згодом влада заявила, що росіяни влучили у будівельний гіпермаркет. Під ударом опинився "Епіцентр".
- У будівельному гіпермаркеті загорілися лакофарбові вироби, деревина, також спалахнула обшивка магазину та товари, які були розташовані всередині. Через це виник сильний їдкий дим, який укутав весь "Епіцентр".
- За словами мера міста Ігоря Терехова, у ТЦ було до 200 людей. Синєгубов уточнив, що половина відвідувачів не встигла відреагувала на сигнал повітряної тривоги. Тобто попередньо, приблизно 100 людей могли перебувати всередині.
- Прокурори вилучили сервери з камер спостереження у торговельному центрі. Так вони планують дізнатися точну кількість відвідувачів та працівників, які в момент удару перебували в "Епіцентрі". Через сильну пожежу тіла можуть бути сильно понівечені, а відео буде підтвердженням присутності людини.