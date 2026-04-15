Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" спільно з головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету ВР з питань здоров’я нації Валерієм Дубілем, президенткою фонду Вітою Присяжнюк та партнерами організували доставку допомоги військовим на передову.

Ініціативу також підтримали партнери фонду – Анатолій Шкрібляк, Артем Чаплигін та Антон Бахур, повідомляє БФ.

Допомога "Спецпідрозділу Тимура"

"Спецпідрозділ Тимура" – один із підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України, що виконує найскладніші бойові завдання на фронті.

Його бійці залучалися до операцій зі деокупації острова Зміїний, звільнення Вовчанського агрегатного заводу, рейдових дій у тимчасово окупованому Криму, а також брали участь у стримуванні противника на Сумщині та боях за Покровськ.

Незадовго до Великодня підрозділ отримав нову партію допомоги, до якої увійшли мотоцикли, зарядні станції, безпілотники типу Mavic та інше необхідне обладнання. Цей вантаж дозволяє забезпечити автономну роботу бойових груп у польових умовах і одразу розподіляється між підрозділами відповідно до оперативних потреб.

Серед тих, хто долучився до передачі допомоги, були військові формувань, що входять до складу підрозділу. Зокрема, це командир батальйону "Братство" Олексій "Боргезе" Середюк, командир РДК Денис Капустін "WhiteRex", а також бійці з позивними "Бравий", "Янкі" та інші.

БФ "Надія" передав допомогу військовим

"Братство" і паски дронами

Техніку від Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» також отримують бійці батальйону "Братство" – християнського добровольчого підрозділу спецпризначення ГУР.

Підрозділ має суттєвий бойовий досвід: від участі в обороні Київщини у перші місяці повномасштабного вторгнення до виконання завдань на сході й півдні країни, а також операцій у глибокому тилу противника.

Перед Великоднем команда "Надії" привезла на Запорізький напрямок не лише технічне підсилення, а й частинку домашнього затишку: святкові паски, сало та інші продукти для наших захисників.

Безпосередньо в день Воскресіння Христового святкові набори були доставлені бійцям на передові піхотні позиції за допомогою дронів. Продукти, заздалегідь розфасовані у коробки, закріпили на безпілотниках і скинули захисникам прямо на рубежі.

Такий метод доставки є фактично єдиною можливістю передати допомогу на ці ділянки, оскільки військові можуть перебувати в окопах по кілька днів або навіть тижнів без змоги залишити позиції. Саме у такий спосіб великодні гостинці цьогоріч отримали піхотинці "Братства".

Ювілейна 400-та місія на передову

У цей святковий період благодійний фонд "Надія" на чолі з Валерієм Дубілем здійснив свою ювілейну, 400-ту місію на фронт. Цього разу гуманітарну та технічну допомогу було доставлено одночасно на кілька пріоритетних напрямків – Запорізький, Покровський та Харківський.

Сили оборони отримали чергову партію допомоги, до якої увійшли великодні панетоне, детектори дронів Fox, зарядні станції та системи супутникового зв’язку Starlink.

Військові отримали підтримку до Великодня

Вантаж було розподілено між підрозділами Сил оборони. Зокрема, техніку та набори передали Управлінню СБУ в Харківській області, прикордонному загону імені Євгенія Пікуса, полку безпілотних систем "Кракен" та бойовим підрозділам Нацполіції. Також допомогу отримали бійці бригади "Рубіж", 225-го окремого штурмового батальйону та інших військових формувань.

Ми постійно на зв’язку з військовими і чітко розуміємо їхні потреби. Кожна наша поїздка – це конкретна відповідь на запит з фронту. Передане обладнання одразу йде в роботу, допомагає виконувати бойові завдання і зберігати життя наших захисників,

– вказав Валерій Дубіль.

Окрім технічного обладнання та продуктів, на передову передали дитячі малюнки та листи. Ці послання підготували вихованці одного з дитячих садочків прифронтової Дніпропетровщини.

БФ "Надія" регулярно допомагає бійцям

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" передав на фронт десятки автомобілів, сотні "Мавіків", зарядних станцій та генераторів. Також військові отримали системи супутникового зв’язку Starlink, детектори дронів, понад 300 систем РЕБ, 315 апаратів для непрямого масажу серця Easy Pulse та інше життєво необхідне оснаження.