Окупанти вдарили по бібліотеці імені Гончара в Херсоні: виникла пожежа

Російські загарбники атакували Херсонську обласну універсальну наукову бібліотеку імені Олеся Гончара. Внаслідок обстрілу в будівлі виникла пожежа.

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що приміщення зазнало суттєвих руйнувань. Він показав кадри понищеної бібліотеки.

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Які наслідки влучання по бібліотеці в Херсоні

Херсон знову під вогнем окупантів. Одне з влучань – по обласній бібліотеці імені Гончара. У будівлі – суттєві руйнування. Також виникла пожежа. Рятувальники більш як півтори години приборкували полум'я,

– заявив глава ОВА.

За його словами, люди не постраждали.

Наслідки атаки по бібліотеці в Херсоні / Фото Олександра Прокудіна

Окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що вранці 12 листопада росіяни атакували Дніпровський район.

Через обстріл на власному подвір'ї загинув 64-річний чоловік. Він отримав вибухову травму несумісну з життям. Медики, які приїхали на місце, лише констатували смерть,

– заявив очільник обласної військової адміністрації.

За його словами, 64-річна дружина загиблого госпіталізована у стані середньої важкості з вибуховою закритою черепно-мозковою травмою, осколковими пораненнями ніг та струсом головного мозку.

Прокуратура відкрила справу

Херсонська обласна прокуратура повідомила, що за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

У прокуратурі уточнили, що окупанти вранці 12 листопада орієнтовно о 08:30 з артилерії вкотре обстріляли Херсон та вбили 64-річного чоловіка.

Також вночі ворог поцілив ракетою, ймовірно з СУ-35 по одній з бібліотек міста,

– заявили в прокуратурі.

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