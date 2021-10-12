Bihus.Info виграли суд проти мережі заправок "БРСМ Нафта"

Голосіївський районний суд Києва повністю скасував усі претензії. Позов проти журналістів подали ТОВ "БРСМ Нафта" та ТОВ "Євро Смарт Пауер" після виходу розслідування про тіньове фінансування "Партії Шарія" восени 2020 року.

Вони вимагали спростувати нібито недостовірну інформацію в розслідуванні. Зокрема фрагменти щодо причетності групи компаній до таємного фінансування "Партії Шарія".

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У розпорядженні редакції опинилася никза внутрішніх телеграм-чатів партії, де зокрема "шаріївці" обговорювали питання грошових надходжень та витрат.

Фінансами там керувала Анжела Ларкіна – від виплат неофіційних зарплат активістам до оренди офісів, видання партгазети тощо. Журналісти її ідентифікували її як топ-менеджерку групи компаній БРСМ.

Виявилося, Ларкіна вона тривалий час очолювала низку компаній, яка умовно входить у групу БРСМ. Ми почали знаходити вказівки, що вона має конкретний стосунок, діє від імені умовної групи БРСМу,

– розповіла журналістка-розслідувачка Bihus.Info Леся Іванова.

Журналісти надали суду копії усіх переписок, експертні висновки, які підверджують їхню автентичність, а також – докази взаємозв'язків БРСМ та Ларкіної.

Адвокат Bihus.Info Марія Музичка зауважила, що в матеріали справи поклали відомості про всі компанії, з якими була пов'язана Анжела Ларкіна.

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"Також судді це детально пояснювали. Тому що позивачі намагались пояснити, що вони не мають стосунку до Ларкіної і їхні компанії теж не мають. Вони "били" на те, що у них була прекрасна ділова репутація, а ми своїм сюжетом зіпсували їм цю репутацію. Але питання в тому, чи була репутація", – сказала Музичка.

Народні депутати також зверталися до правоохоронців перевірити інформацію про причетність мережі заправок "БРСМ-нафта" до фінансування акцій протесту проти приїзду Вселенського патріарху Варфоломія, а також діяльності РПЦ в Україні.

У вересні представники "Правого сектору" у Львові та Тернополі пікетували заправки БРСМ. Активісти звинувачували мережу у фінансуванні будівництва церков московського патріархату та спонсоруванні проросійських сил.