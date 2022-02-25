Бердянська міська рада повідомила інформацію, що у бік Бердянська рухається колона ворожої військової техніки. Проте поки невідомо, чи буде техніка заходити в місто, чи пройде повз, тож панікувати не варто.

У міськраді попросили відпустити додому всіх працівників, які не задіяні у підтримці міської інфраструктури. Важливо – зараз всім варто зберігати спокій.

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Укриття в Бердясньку

Усі тимчасові укриття у Бердянську мають бути відчинені:

школа №2 (вхід з двору)

школа №3

міський палац культури

Укртелеком (вхід з вул. Морської у двір)

школа №11

БК Райагропромпостач

АЗМОЛ та БК Нафтохімік

вул. Смоленська, 34.

Центр туризму

колишнє кафе "Роги та копита" (вул. Руденка)

Центральний ринок (входи відкриті з усіх боків)

Гімназія №2

школа №4

школа №5

школа №16

завод Азовкабель (вул. Промислова 2И)

Міська влада залишається у Бердянську і виконує свої обов'язки. Телефони гарячої лінії працюють.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових, а міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!