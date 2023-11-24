У бік Кривого Рогу та Запоріжжя летить ракета, ЗМІ повідомили про вибух у передмісті Запоріжжя

Про це повідомили Повітряні сили. Там закликали жителів цих міст терміново пройти в укриття.

На Півдні України оголошено тривогу. ЗМІ повідомляють, що в передмісті Запоріжжя пролунав вибух.

Будьте в укриттях і стежте за офіційними повідомленнями!

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Що відомо

Про те, що ракета летить у напрямку Кривого Рогу, стало відомо о 15:25. А за дві хвилини, о 15:27, повідомили і про ракету в напрямку Запоріжжя.



Карта тривог в Україні 24 листопада 2023 року станом на 15:40 / Alerts.in.ua

24 листопада повітряну тривогу в Запоріжжі та в Кривому Розі оголошували кілька разів. О 13:07 Повітряні сили написали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційного озброєння. О 14:58 поінформували, що активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході залишається, так само як і загроза застосування росіянами авіації.

Востаннє тривога лунала в цих регіонах о 15-й і досі триває. Бережіть себе та будьте в безпечному місці, а 24 Канал повідомлятиме про новини.