Біль і страждання: люди в харківському метро

Російська орда надалі тероризує мирних українців. Путінська армія безперервно обстрілює Харків, через що люди буквально вимушені жити в укриттях.

Авантюра Путіна змінила життя харків'ян

Російські окупанти тільки в Харкові зруйнували 400 багатоповерхівок. Мер міста Ігор Терехов розповів, що люди, які залишилися без житла, питають у нього, де житимуть після війни.

Варте уваги Два тижні до невпізнанності змінили наше місто, – Терехов звернувся до харків'ян

Наразі значній кількості людей, які не евакуювалися з Харкова, доводиться жити у метро. Поки це одне з найбільш безпечних місць у Харкові.

Мешканці міста спустилися до метрополітену зі своїми домашніми улюбленцями та найнеобхіднішими речами. Їм доводиться спати на підлозі під ковдрами.

Дехто проводить час у вагонах.

Люди в харківському метро / Фото Andrea Carrubba

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.

До речі – Ситуація в Харкові на 8 березня: дивіться відео