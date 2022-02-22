Біль від санкцій відчує Росія, а не США, – Байден

Джо Байден запровадив проти Росії санкції за визнання фейкових республік на Донбасі. Глава Білого дому зазначив, що весь "біль" від них відчує економіка Росії, а не США.

Деталі від Байдена про санкції

Захист демократій вимагає витрати не лише від Росії, але й від США. Про це американський президент сказав у терміновому зверненні щодо України 22 лютого, інформує 24 канал.

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Я буду докладати всіх зусиль, щоб біль від санкцій відчула саме російська економіка, а не ми. Я буду захищати енергопостачання від будь-яких зривів. Ми будемо координуватися з виробниками енергоресурсів та споживачами. Ми забезпечимо стабільність світового енергопостачання,

– запевнив Байден.

Політик також хоче обмежити вплив російського "Газпрому" на США, мовиться про зростання цін.

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Санкції стосуватимуться російських еліт та членів їхніх родин. Адже вони беруть участь у корупцій політиці, тому, за словами Байдена, мусять постраждати.

Росії заборонили здійснювати запозичування на міжнародних ринках та торгувати новими держоблігаціями.

Ці кроки США координували разом із союзниками. Обмеження набудуть чинності 23 лютого.

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