Біла Церква, Бориспіль, Васильків – повітряна тривога, всі в укриття

3 березня 2022 , 09:10
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Джерело:

Олексій Кулеба

Повітряну тривогу оголосили в Білій Церкві, Борисполі та Василькові. Місцеві жителі негайно мають піти в укриття.

Загрозу оголосили станом на 09:05 3 березня. Про повітряну тривогу в містах повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

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БІЛА ЦЕРКВА, БОРИСПІЛЬ, ВАСИЛЬКІВ. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА – загроза ракетного удару! Усім негайно в укриття!
– мовиться в повідомленні.

Як тільки люди почують сирену, вони мають негайно піти в укриття. Водночас слід оперативно вимкнути газ, світло та всі прилади.

Ховатися слід до наступного сигналу, що означатиме відбій тривоги.

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Автор: Марта Кушка