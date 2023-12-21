У Bild перекрутили слова Умєрова про деокупацію Криму, – Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров не робив точних прогнозів щодо звільнення Криму, а лише наголосив на впевненості, що це точно відбудеться.

Про це заявив речник Міноборони Ілларіон Павлюк, який був присутній під час інтерв'ю міністра для BILD. Він переконує, що слова Умєрова перекрутили.

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Павлюк зазначив, що міністр і дійсно говорив про звільнення півострова, але не вказував часових рамок.

Він не стверджував, що деокупація відбудеться саме наступного року. Ба більше, міністр уникав будь-яких прогнозів щодо звільнення, хоча журналісти намагалися отримати їх від нього,

– зазначив Павлюк.

Так, за словами речника Міноборони, Умєров лише чітко зазначив: "Крим буде звільнено 100%. Це наша стратегічна мета".

А ось той факт, що це буде зроблено уже наступного року – міністр не зазначав.

Що сталось

21 грудня газета-таблоїд Bild опублікувала інтерв'ю з міністром оборони України Рустамом Умєровим, у якому той нібито заявив, що Україна звільнить окупований росіянами Крим у 2024 році, бо це стратегічна мета нашої держави.

І мовляв, він упевнений у цьому на усі 100%.

Звільнення Криму