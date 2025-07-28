Росіяни вдарили по Біленьківській виправній колонії: багато поранених, є загиблі

Російські війська завдали авіаційного удару по Біленьківській виправній колонії пізно ввечері у понеділок, 28 липня. Внаслідок цього удару є жертви та постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції України. Відомо, що для атаки росіяни застосували щонайменше 4 керованих авіаційних бомби.

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Що відомо про постраждалих та жертв?

Згідно з оприлюдненою інформацією, через російський обстріл у будівлі виправної колонії зруйновано їдальню. Також відомо, що суттєвих руйнувань зазнали адміністративний штаб і карантинна дільниця.

Внаслідок удару загинули 17 осіб серед засуджених, ще 42 отримали поранення. Важкопоранені госпіталізовані до лікарень. Ще близько 40 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що один співробітник установи отримав незначні поранення – осколкове ураження обличчя.

Усім постраждалим надано медичну допомогу, вони перебувають під наглядом у медичній частині, черговому підрозділі та інших відділеннях установи. Периметр установи не пошкоджено, загрози втечі немає,

– ідеться у повідомленні.

До слова, раніше керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомляв, що крім вищезгаданої колонії внаслідок атаки були пошкоджені й приватні будинки, які розташовані поруч.