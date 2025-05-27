Білецький має підтримку груп впливу, які прагнуть вивести його на вищі посади, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський зберігає найвищий рівень довіри, водночас існує суспільний запит на нових лідерів, зокрема, військових і волонтерів – вони нарощують вплив.

Про це йдеться в матеріалі видання "Фокус", яке проаналізувало політичну ситуацію у травні 2025 року, пише 24 Канал.

Дивіться також Росія хоче виграти час, щоб перегрупуватися, – Служба зовнішньої розвідки

Висновки журналістів

За даними КМІС, президенту довіряють 74%, не довіряють – 22%. Заступник директора КМІС Антон Грушецький вважає, що такі результати значною мірою обумовлені ефектом "згуртування навколо прапора". Як пише "Фокус", подальші електоральні позиції Зеленського залежатимуть від тривалості війни, умов миру і розв'язання внутрішніх проблем, за що відповідальна президентська команда.

У виданні відзначили, що на тлі суспільних очікувань нових лідерів зростає вплив Андрія Білецького, командира Третього армійського корпусу. Останні соціологічні дослідження за листопад 2024 року давали йому 6% голосів, стільки ж мали Сергій Притула і Юлія Тимошенко.

Журналісти пишуть, що на користь Білецькому – образ сучасного ефективного командира і публічні прояви. Він говорить не тільки про проблеми в армії і необхідність реформ, а навіть дозволяє собі критикувати Міноборони, озвучує власне бачення розвитку військово-промислового комплексу, правоохоронного блоку, взаємин з партнерами і навіть освіти.

За даними "Фокуса" це забезпечило командиру Третього корпусу прихильність груп впливу. Серед них – дотичні до Демократичної партії США антикорупційні активісти, волонтери, журналісти. Не випадковою видання називає часту появу Білецького у медіа медіамагната Томаша Фіали.

За однією з версій, завдання "мінімум" для цих груп – вивести Білецького на керівні посади у командуванні ЗСУ та/або Міноборони. Після чого можна буде замахнутися вже й на вищі позиції, аж до глави держави,

– йдеться у матеріалі.