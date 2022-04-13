Білгород-Дністровський порт тимчасово стане логістичним центром для Дунайських портів
13 квітня 2022 , 15:16Читать новость на русском
Морський торговий порт у Білгород-Дністровську стане тимчасовим логістичним центром. Порт працюватиме у такому режимі поки не розблокують судноплавство у Чорному морі.
Білгород-Дністровський порт розташований біля трьох інших робочих портів. Мовиться про Ізмаїльський, Ренійський та Усть-Дунайський.
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Зауважимо, що Білгород-Дністровський порт є митною територією з повним комплексом послуг з обробки вантажів.
На території порту розташовані:
- відкриті вантажні склади площею 180 тисяч квадратних метрів,
- криті вантажні склади площею 12,5 тисяч квадратних метрів.
У порт припливають судна з Румунії, Болгарії, Туреччини, Греції, Угорщини та Сербії.