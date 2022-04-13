Білгород-Дністровський порт тимчасово стане логістичним центром для Дунайських портів

13 квітня 2022 , 15:16
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Білгород-Дністровський морський торговий порт

Морський торговий порт у Білгород-Дністровську стане тимчасовим логістичним центром. Порт працюватиме у такому режимі поки не розблокують судноплавство у Чорному морі.

Білгород-Дністровський порт розташований біля трьох інших робочих портів. Мовиться про Ізмаїльський, Ренійський та Усть-Дунайський.

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Зауважимо, що Білгород-Дністровський порт є митною територією з повним комплексом послуг з обробки вантажів. 

На території порту розташовані:

  • відкриті вантажні склади площею 180 тисяч квадратних метрів,
  • криті вантажні склади площею 12,5 тисяч квадратних метрів.

У порт припливають судна з Румунії, Болгарії, Туреччини, Греції, Угорщини та Сербії.

Автор: Софія Мінджоса