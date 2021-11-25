Пам'ятаєте, як наші доблесні судді з Конституційного Суду наприкінці жовтня 2020 року подумали, чи не мало вони собі дозволяють? Потім майже хором 11 осіб відповіли й вирішили дозволяти собі трохи більше, але щоб їм за це нічого не було.

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Для цього потрібно було просто скасувати електронне декларування. Власне, вони це й зробили.

Однак за допомогою президента та нардепів якимось чином конституційну кризу подолали, а декларування повернули. Ну й от тепер ми можемо сказати для чого.

Для того, щоб ми з вами вчергове переконалися у поганій пам'яті тих, у чиїх руках сконцентрована влада. Дуже поганій пам'яті.

Хто "забув" внести майно у декларацію

Якщо говорити в цілому, то ознаки кримінального правопорушення вже виявлено в 53 деклараціях. Це означає, що декларанти за січень – жовтень забути внести майна та грошей на понад 640 мільйонів гривень.

Там і суддя Конституційного Суду, і десяток нардепів, і 14 співробітників поліції, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора, і міністр освіти й науки Сергій Шкарлет, і колишній голова АРМА (органу, який створили, щоб відбирати майно у багатих нечесних олігархів, продавати його й повертати гроші державі), і 12 депутатів місцевих рад.

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З цифрами закінчили, а тепер поговорімо про прізвища. Наприклад, про депутата Одеської обласної ради Олега Кутателадзе, який забув вказати у декларації розмір корпоративних прав у кількох підприємствах на загальну суму майже 70 мільйонів гривень.

Там же присяжний Хмельницького міського районного суду, який задекларував 21 вид криптовалюти вартістю понад 55 мільйонів гривень, проте її наявність у нього не підтвердив. Це нова схема відмивання грошей, якщо що.

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Натомість народний депутат з групи "Довіра" (і як йому після цього довіряти) Сергій Шахов геть забув, що у нього є дружина, а в неї:

13 квартир у Києві;

8 паркомісць;

2 будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тисячі квадратних метрів;

27 земельних ділянок загальною площею близько 115 гектарів у Київській області;

дача та нежитлова нерухомість,

2 автомобілі й частки в автомобілях суб'єктів господарювання;

доходи від продажу нерухомості.

Якщо говорити загалом, то майна і грошей на суму 60 мільйонів гривень. Після всіх цих підрахунків навіть генпрокурорка Ірина Венедіктова очманіла.



Ірина Венедіктова втрутилася у ситуацію / Фото з фейсбуку генпрокурорки

Тому все, що їй залишалось, це спрямувати до Шахова прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який і повідомив йому про підозру.

Зверніть увагу! Це перша вручена підозра після поновлення кримінальної відповідальності за внесення свідомо неправдивих відомостей до декларації.

Кива "спалив" свій дім

Однак поки генпрокурорка й САП рахували все, що Шахов порахувати забув, Ілля Кива "спалив" свій дім. Тобто нардеп "спалив", у якому будинку він мешкає.

Якщо ще точніше, то Кива спалився, що мешкає у триповерховому будинку, хоча жодного такого у його декларації не вказано. Потім масла у вогонь підлив ще й друг і вічний захисник Киви – Вадим Рабінович.

До теми Рабінович "розсекретив" незадекларований будинок Киви під Києвом, – Bihus.Info

Ви пам'ятаєте, як одного погожого ранку до Киви прийшли, бо він дозволив собі стріляти зі зброї у публічному місці та ще й знімати усе дійство на відео?

Тож, до нього постукали, щоб потім постукати по скроні Киви із запитанням про те, чи думає він про свої вчинки. У процесі всіх цих обшуків і перевірок у нього забрали й нагородну зброю.

Зараз суть не у зброї, а в тому, що мало залишитись непоміченим, тобто за кадром, але вийшло на перший план. Мовиться про будинок, у якому Киву застали о 6:00.

Гарний такий "румтур" вийшов. Журналісти-розслідувачі подивилися ще й на вигляд з вікна та з'ясували, що він розташований у котеджному містечку під Києвом.

Будинок має 3 поверхи й коштує 120 тисяч гривень, якщо орендувати щомісяця, і 20 мільйонів, якщо придбати собі таку хатинку назавжди.



Ймовірний незадекларований будинок Киви / Скриншот з відео Bihus.Info

Однак проблема в тому, що жодного будинку у Киви у декларації не зазначено. Також немає й слова ні про його придбання, ні про оренду, хоча мало б бути хоч щось.

Як розповів сам Кива, не вписав у декларацію будинок тому, що він належить 2-річному сину депутата. Певно сам й за ті 10 – 16 кімнат платить. Який самостійний хлопець росте.

Це вже не перша історія із забудькуватістю Киви. У 2020 році була схожа ситуація. Спочатку з машиною, а потім з квартирою. Зокрема, депутат забув вказати в декларації помешкання на Лютеранській, бо то не його, а когось, з ким у нього було дещо спільне.

Чи спить Кива за триповерховий дім під Києвом і з ким – нехай з'ясовують правоохоронні органи. Моя місія на цьому, вважаю, абсолютно виконана.