Росія почала запускати "білі "Шахеди" з ШІ та радіокеруванням: у чому їх особливість
- Російські війська використовують нові модифікації дронів "Шахед" з камерами, радіокеруванням та штучним інтелектом, проте їх масове використання обмежено через високу вартість.
- Нові моделі дозволяють операторам змінювати маршрут дрона в реальному часі та керувати великою кількістю дронів одночасно, але ці дрони вразливі до засобів радіоелектронної боротьби.
Російські війська почали застосовувати нові модифікації "Шахедів". Зокрема виявлено дрони, які оснащені камерами, модулями радіокерування та штучним інтелектом.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press та допис експерта з військового зв'язку Сергія "Флеша" Бескрестнова.
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Що відомо про "білі "Шахеди"
Бескрестнов повідомив в коментарі виданню, що російські війська отримали на озброєння "білі Шахеди". Вони мають платформи зі штучним інтелектом, камери та радіозв'язок. Водночас, за його словами, така електроніка є надзвичайно дорогою, що обмежує її масове використання.
На думку Бескрестнова, ці модернізовані БпЛА, ймовірно, виключно для цілеспрямованих атак – в тому числі на рухомі цілі, або на критичну інфраструктуру, вежі ліній електропередач тощо.
Своєю чергою, Девід Олбрайт з вашингтонського Інституту науки та міжнародної безпеки зазначив, що попередні версії "Шахедів" не мали здатності змінювати траєкторію після запуску чи уражати рухомі цілі. Вони просто кружляли у повітрі в пошуках цілі, що дозволяло відносно легко їх збивати.
Однак поява радіозв’язку на нових моделях дає змогу операторам керувати дроном у реальному часі, змінювати маршрут, обирати ціль. Потенційно оператор навіть зможе керувати великою кількістю дронів одночасно.
Багатоантенні модулі дозволять безпілотнику бути стійкішим до засобів радіоелектронної боротьби. В уламках збитих БпЛА виявили модулі з 8 та 12 антенами, виготовлені у Китаї. А блок перешкод, який витягли з уламків одного з “білих Шахедів”, вказує, що його виготовив Іран.
У чому головна проблема "Шахедів" на радіокеруванні
Бескрестнов підтвердив, що російська армія вже застосовує безпілотники “Шахед” із системою радіокерування. Водночас, за його оцінкою, йдеться не про іранські моделі, а про російську модифікацію: безпілотник має інший колір, який характерний саме для продукції "Алабуги".
Дуже давно наша розвідка доносила, що противник хоче частину "Шахедів" оснастити камерою та радіокеруванням. Завдання було, ймовірно, атакувати прикордонні райони з високою точністю, особливо цілі, які можуть рухатися. Але з якоїсь причини реалізації ідеї ми не побачили,
– розповів він.
Бескрестнов вважає, що повноцінного серійного виробництва як “білих”, так і “чорних” "Шахедів" з модулями ШІ не варто очікувати. Усе через те, що комплектуючи на ці дрони досить дорогі.
"А ось серійний випуск російського виробу "Герань" з примітивним та дешевим радіокеруванням цілком можливий", – припустив експерт.
Бескрестнов зауважив, що для перетворення безпілотника на радіокерований, росіянам потрібно буде додати до БпЛА один модуль, ціна якого у Китаї стартує від 7 тисяч доларів.
Експерт також зазначив, що дрон, який керований по радіоканалу, вразливий до засобів РЕБ.
Нагадаємо, що в ніч на 26 червня Росія випустила по Україні понад 40 БпЛА різних типів. Силами ППО було знешкоджено 24 ворожі дрони.