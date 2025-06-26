Росія почала запускати "білі "Шахеди" з ШІ та радіокеруванням: у чому їх особливість

Російські війська почали застосовувати нові модифікації "Шахедів". Зокрема виявлено дрони, які оснащені камерами, модулями радіокерування та штучним інтелектом.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press та допис експерта з військового зв'язку Сергія "Флеша" Бескрестнова.

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Що відомо про "білі "Шахеди"

Бескрестнов повідомив в коментарі виданню, що російські війська отримали на озброєння "білі Шахеди". Вони мають платформи зі штучним інтелектом, камери та радіозв'язок. Водночас, за його словами, така електроніка є надзвичайно дорогою, що обмежує її масове використання.

На думку Бескрестнова, ці модернізовані БпЛА, ймовірно, виключно для цілеспрямованих атак – в тому числі на рухомі цілі, або на критичну інфраструктуру, вежі ліній електропередач тощо.

Своєю чергою, Девід Олбрайт з вашингтонського Інституту науки та міжнародної безпеки зазначив, що попередні версії "Шахедів" не мали здатності змінювати траєкторію після запуску чи уражати рухомі цілі. Вони просто кружляли у повітрі в пошуках цілі, що дозволяло відносно легко їх збивати.

Однак поява радіозв’язку на нових моделях дає змогу операторам керувати дроном у реальному часі, змінювати маршрут, обирати ціль. Потенційно оператор навіть зможе керувати великою кількістю дронів одночасно.

Багатоантенні модулі дозволять безпілотнику бути стійкішим до засобів радіоелектронної боротьби. В уламках збитих БпЛА виявили модулі з 8 та 12 антенами, виготовлені у Китаї. А блок перешкод, який витягли з уламків одного з “білих Шахедів”, вказує, що його виготовив Іран.

У чому головна проблема "Шахедів" на радіокеруванні

Бескрестнов підтвердив, що російська армія вже застосовує безпілотники “Шахед” із системою радіокерування. Водночас, за його оцінкою, йдеться не про іранські моделі, а про російську модифікацію: безпілотник має інший колір, який характерний саме для продукції "Алабуги".

Дуже давно наша розвідка доносила, що противник хоче частину "Шахедів" оснастити камерою та радіокеруванням. Завдання було, ймовірно, атакувати прикордонні райони з високою точністю, особливо цілі, які можуть рухатися. Але з якоїсь причини реалізації ідеї ми не побачили,

– розповів він.

Бескрестнов вважає, що повноцінного серійного виробництва як “білих”, так і “чорних” "Шахедів" з модулями ШІ не варто очікувати. Усе через те, що комплектуючи на ці дрони досить дорогі.

"А ось серійний випуск російського виробу "Герань" з примітивним та дешевим радіокеруванням цілком можливий", – припустив експерт.

Бескрестнов зауважив, що для перетворення безпілотника на радіокерований, росіянам потрібно буде додати до БпЛА один модуль, ціна якого у Китаї стартує від 7 тисяч доларів.

Експерт також зазначив, що дрон, який керований по радіоканалу, вразливий до засобів РЕБ.

Нагадаємо, що в ніч на 26 червня Росія випустила по Україні понад 40 БпЛА різних типів. Силами ППО було знешкоджено 24 ворожі дрони.