Били струмом, вивозили в ліс й імітували розстріл: нові деталі про катування бранців Кремля

Російські силовики катували затриманих в окупованому Криму кримських татар Нарімана Джеляла, Асана та Азіза Ахтемових. Зокрема, карателі били одного із бранців Кремля струмом, вивозили в ліс й імітували розстріл.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що це робилося, "щоб вибити зізнання в діях, яких вони не скоювали".

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Російські карателі катують кримських татар

Щодо всіх 3 кримських татар російськими карателями були вчинені тортури та знущання,

– повідомив Чубаров.

Мовиться про Нарімана Джеляла, Асана Ахтемова та Азіза Ахтемова.

За словами глави Меджлісу, особливо жорстоко російські карателі катували Асана Ахтемова. Кримського татарина вивозили в ліс, ставили на коліна біля викопаної ями, імітували розстріл, стріляючи над головою, потім знову кидали в підвал, де пропускали через голову та тіло електрострум.

Ці катування стали можливими ще й тому, наголосив Чубаров, що російські карателі продовжують не допускати адвокатів до Асана й Азіза Ахтемових.

Призначені "адвокати" не захищають кримських татар

Також глава Межлісу додав, що у ФСБ "призначили 2 відібраних ними адвокатів, щоб їхньою участю прикривати катування та інші жорстокі дії, що застосовуються ними до затриманих Асана й Азіза Ахтемових". Він опублікував фото так званих "захисників" – Олександра Полянського та Олега Глушка.

Саме внаслідок їхньої співучасті в беззаконні, карателі мають можливість формально легалізовувати здобуті ними під тортурами "визнання",

– заявив Чубаров.

Ці начебто захисники блокують вступ на захист затриманих незалежних адвокатів.



Так звані "захисники" кримських татар / Фото з фейсбуку Рефата Чубарова

Затримання Джеляла та Ахтемових: що відомо

Протягом 3 – 4 вересня окупаційні спецслужби вривалися з обшуками в помешкання кримських татар, зокрема Нарімана Джеляла. Після чого його, а також Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова, затримали.

Окупанти звинувачують Джеляла і братів Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

Президент України назвав дії Росії "реакцією на Кримську платформу" і закликав відпустити політв'язнів.

Текст повідомлення Рефата Чубарова:

ФСБ-шні АДВОКАТИ

В ході останніх масових обшуків і затримань кримських татар у тимчасово окупованому Криму, проведених російськими карателями 3-4 і 8 вересня 2021 року трьом співвітчизникам, а саме Наріману ДЖЕЛЯЛОВУ, першому заступнику Голови Меджлісу кримськотатарського народу, а також двоюрідним братам Асану АХТЕМОВУ і Азізу АХТЕМОВУ пред'явлені звинувачення за нібито скоєнну ними диверсію на газових мережах села Перевальне Сімферопольського району, за що їм загрожує позбавлення волі до 20 років.

Але ми зараз не про абсурдність звинувачення, а про те, що до всіх трьох кримських татар російськими карателями були вчинені тортури і знущання, аби вибити дізнання у нескоєних ними діях.

Особливо жорстоко російські карателі катували Асана АХТЕМОВА, якого вивозили в ліс, ставили на коліна у викопаної ями, імітували розстріл, стріляючи над головою, знову кидали в підвал, де пропускали через голову та тіло Асана електрострум.

Ці катування стали можливими ще й тому, що російські карателі до сьогоднішнього дня не допускають адвокатів за угодою (найнятих рідними і близькими) до Асана і Азіза АХТЕМОВИХ.

При цьому, карателі з ФСБ призначили двох відібраних ними адвокатів, щоб їх участю прикривати тортури та інші жорстокі дії, що застосовуються ними до затриманих Асана і Азіза АХТЕМОВИХ.

Подивіться на фотографії цих мерзотників: той, який франтуватого виду, це Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ, призначений ФСБ "адвокатом" Азіза АХТЕМОВА, інший - Олег ГЛУШКО, призначений "адвокатом" Асана АХТЕМОВА.

У тому, що стало можливим звіряче катування Асана і Азіза АХТЕМОВИХ, особлива вина лежить і на цих "адвокатах", оскільки вони, знаючи, що батьки і дружини затриманих уклали договір з незалежними адвокатами для захисту Асана і Азіза, тим не менш, блокують їх вступ на захист затриманих, продовжуючи брати участь в "слідчих "заходах, що проводяться ФСБ РФ.

Ми маємо неспростовні дані про те, що "адвокати" ПОЛЯНСЬКИЙ і ГЛУШКО залучені в беззаконня, що здійснюється катами ФСБ щодо Асана і Азіза АХТЕМОВИХ. Саме внаслідок їх співучасті в беззаконні, карателі мають можливість формально легалізовувати здобуті ними під тортурами "визнання"

... Завтра, 13 вересня, незалежні адвокати за угодою, будуть знову намагатися побачитися зі своїми підзахисними, але російські карателі з ФСБ знову будуть прикриватися Полянським і Глушко ...

У кого є можливість в Криму, передайте через загальних знайомих цим покидькам, щоб вони не погіршували далі свою провину.

Хоча, куди вже далі...