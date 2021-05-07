Пресслужба Білого дому відкоригувала відповідь щодо підтримки членства України в НАТО

Заступниця прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр заявила журналістам, що США підтримують членство України в НАТО. Однак згодом її відповідь відредагували.

Що заявила спікерка Білого дому

Карін Жан-П'єр спілкувалася з журналістами на борту президентського літака 6 травня. Це відбувалося під час поїздки глави Білого дому до міста Лейк-Чарльз, що в штаті Луїзіана.

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Один з журналістів поцікавився в Жан-П'єр, якою є позиція президента США Джо Байдена щодо прагнення України вступити в НАТО.

У відповідь на це заступниця речника Білого дому спочатку нагадала, що держсекретар США Ентоні Блінкен вирушив до Києва для того, "щоб підтвердити нашу підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України".

"Його візит також підкреслює важливість прийняття Україною ключових законопроєктів для просування верховенства права, боротьби з корупцією та економічних реформ, які зміцнять демократію та економіку України, а також сприятимуть євроатлантичній інтеграції", – такі слова Жан-П'єр наведені в офіційній розшифровці брифінгу на сайті Білого дому.

Адміністрація Байдена прихильна до того, щоб двері НАТО залишалися відкритими для претендентів (на членство – 24 канал), коли вони будуть готові і здатні виконати зобов'язання та зможуть сприяти безпеці в євроатлантичному регіоні,

– заявила Жан-П'єр.

Далі журналіст спробував уточнити відповідь Жан-П'єр:

Журналіст: "Двері (в НАТО – 24 канал), які залишаються відкритими", не означають "ні".

Спікерка: Ні, це… Ми… Ми підтримуємо це.

Журналіст: Ви підтримуєте вступ України в НАТО?

Спікерка: Я сказала, що Укра… Так. Так (згодом ці слова закреслили у стенограмі брифінгу). Як я вже сказала, адміністрація Байдена прихильна до того, щоб двері в НАТО залишалися відкритими для претендентів.

Зауважимо, кореспондент газети New York Post Стівен Нельсон, який і звернув увагу на такі дії Білого дому, назвав це "цікавим оновленням".