Білий дім засудив російське "згортання ЗМІ"
Джерело:Білий дім
У Білому домі відреагували на тотальну цензуру в Росії та блокування соціальних мереж й іноземних ЗМІ. Вашингтон засудив такі дії країни-агресорки.
У Білому домі наголосили, що Росії не вдалося дезінформувати світ. Кремлівська пропаганда не працює.
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Росія ввела цензуру та заблокувала низку ЗМІ. Також країна-агресорка заблокувала й соцмережі, таким чином обмеживши доступ громадян до правдивої інформації. Однак Вашингтон засуджує такі дії.
Разом із нашими партнерами ми й надалі засуджуватимемо закриття Росією незалежних медіа та технологічних платформ, які не дозволяють Путіну безперешкодно проводити свої кампанії з дезінформації,
– йдеться в заяві.
У Білому домі наголосили на підтримці України. Крім того, в заяві відзначили, що пропагандистські ЗМІ в Росії, які намагаються виправдати війну з Україною, повинні бути покараними.
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