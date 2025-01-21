Побиття 12-річної дівчини підлітками у Білій Церкві: поліція розповіла деталі жахливої справи

Поліцейські повідомили про підозру 16-річному підлітку, що був серед інших учасників катування 12-річної дівчини. Він вимагав у неї гроші, погрожуючи фізичним насиллям.

Потерпілій розпилювали газовий балончик в обличчя. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Київської області.

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Що відомо про жорстоке поводження підлітків у Білій Церкві

Поліцейські Київської області повідомили про підозру 16-річному хлопцю, який причетний до побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Його звинувачують у катуванні та вимаганні коштів, що передбачає до 12 років позбавлення волі.

Як з'ясували слідчі, група неповнолітніх зібралася в одному з місцевих парків, запросивши туди потерпілу. Підозрюваний, діючи з метою залякування, вдарив дівчину по голові, після чого розпилив в обличчя газовий балончик. Одночасно він чинив на потерпілу психологічний тиск, вимагаючи в неї 15 тисяч гривень.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за статею Кримінального кодексу України, що стосується вимагання та катування в умовах воєнного стану.

Стосовно інших трьох учасників інциденту триває розслідування за статею Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, у Білій Церкві підлітки побили 12-річну дівчинку, відео інциденту з'явилося в мережі, на якому видно, як підлітки знущаються з неї, вимагають гроші та відбирають телефон. Тілесні ушкодження неповнолітній завдали троє підлітків – ровесниця потерпілої, 15 та 16-річні хлопці.