У Білій Церкві чоловік погрожував родині з малюком: попросили не вигулювати собаку біля дітей
27 липня 2021 , 11:14Читать новость на русском
Джерело:Патрульна поліція Білої Церкви
У Білій Церкві поліція затримала чоловіка, який нібито з ножем у руках погрожував родині з малюком. Люди зробили йому зауваження – попросили не гуляти з псом біля дитячого майданчика.
Втім, замість вибачень чоловік вдався до погроз. Відійшов й повернувся з небезпечним предметом.
Інший інцидент Лежав без штанів та свідомості: у київському парку спіймали наркомана, який продавав квас
Погрожував розправою
Він почав погрожувати родині розправою. Люди викликали поліцію.
Патрульні прибули за вказаною адресою та затримали чоловіка. На місце події викликали слідчих.
Інші випадки
- Працівник одного вищих навчальних закладів Києва вів сексуальну переписку зі школяркою, з якою познайомився на Русанівському пляжі. Незабаром чоловіка судитимуть за розбещення неповнолітніх.
- На Буковині водійка проїхалась по дитині, що впала з велосипеда.