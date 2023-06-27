Повалив на підлогу, вдарив ногою в голову: у Білій Церкві чоловік жорстоко побив працівницю АЗС

У Білій Церкві чоловік накинувся на працівницю АЗС. Зловмисника вже затримали правоохоронці.

Про це розповів начальник Головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов. За його словами, чоловік каже, що нічого не пам'ятає.

Зауважте Пляшкою по голові та обличчі, – у Дубліні жорстоко побили 23-річного українського актора

Чоловік жорстоко побив працівницю АЗС

Нєбитов зазначив, що у Білій Цкркві зловмисник повалив працівницю заправки на підлогу. Після цього він вдарив її ногою в голову, а також лупцював руками.

Кривднику, який жорстоко побив працівницю АЗС, повідомили про підозру.

Мені соромно, я нічого не пам'ятаю,

– виправдовувався зловмисник.

Правоохоронці Київщини затримали чоловіка та доправили його до управління поліції. За хуліганство йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Чоловік напав на працівницю АЗС / Фото Андрія Нєбитова

Варто прочитати У центрі Львова СБУ затримала лідера банди рекетирів "Потапа": вимагав гроші навіть у військових

У Харкові санітар у психлікарні вбив пацієнта

У обласній клінічній психіатричній лікарні Харкова 45-річний санітар вбив пацієнта. Трагедія трапилась, коли в медзаклад доправили чоловіка з важким психічним розладом та агресивною поведінкою. Він чинив фізичний опір працівникам лікарні.

Тоді санітар декілька разів рукою стиснув шию потерпілого, щоб його знерухомити. У поліції розповіли, що після цього він почав зі значною силою завдавати пацієнту численні удари кулаками по обличчю та тулубу. Врешті чоловік помер. Детальніше про трагедію читайте за посиланням.