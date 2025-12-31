У Києві чули вибух, у Білій Церкві пошкоджена багатоповерхівка: наслідки атаки БпЛА на Київщину
- У Білій Церкві внаслідок атаки дронів пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
- Повідомлень про поранених серед жителів не надходило.
Уночі 31 грудня Росія завдала дронових ударів по Україні. Під атакою ворога опинилася і Київщина.
Вже після 23:00 30 грудня повітряна тривога почалася поширюватися районами Київської області, передає 24 Канал.
Які наслідки атаки на Білу Церкву?
Після 00:00 монітори повідомляли, що у напрямку Білої Церкви рухаються кілька дронів.
Пізніше глава ОВА Микола Калашник розповів про наслідки ворожої атаки.
За його словами, у Білій Церкві пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У ньому вибиті вікна та пошкоджені балкони з першого по шостий поверх.
Наразі повідомлень про поранених серед жителів не надходило.
"Ворожа атака ворога продовжується. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", – написав чиновник о 01:25.
О 01:21 повітряну тривогу оголосили і для столиці. Близько 01:33 у місті чули вибухи.
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги,
– йдеться у повідомлення КМВА.
До слова, під масованою атакою уночі опинилася Одеса. У місті внаслідок російського обстрілу частково зникло світло, тепло та вода.
В одному з районів Одеської області загорілися склади логістичної компанії. Також дрон влучив у багатоповерхівку, але не вибухнув.
Що відомо про наслідки останніх російських обстрілів України?
- 30 грудня вранці противник атакував два порти на Одещині – Південний та Чорноморськ. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств. Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами.
- У ніч проти 27 грудня окупанти масовано вдарили по Києву. У місті сталися серйозні перебої зі світлом та теплом. Були влучання у ТЕЦ Групи "Нафтогаз" та підприємства, що займаються видобутком газу.
- У ніч проти 25 грудня російські війська атакували безпілотниками об'єкт Львівської залізниці у Ковелі, пошкодивши локомотив, вантажний вагон та вибивши вікна в депо.