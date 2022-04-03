У Білій Церкві попрощалися з загиблим військовим – екснардепом Олександром Марченком

У Білій Церкві попрощалися з військовим та екснардепом Олександром Марченком. Люди стояли на колінах, щоб віддати шану загиблому Герою.

Попрощались з військовим у Білій Церкві, що на Київщині. Загинув "Каменяр" 7 березня у боях на Київ.

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На Київщині у останню путь провели військового Олександра Марченка

Сьогодні (мовиться про 3 квітня – 24 канал) Біла Церква попрощалася із загиблим захисником, колишнім народним депутатом України Олександром Марченко,

– мовиться у повідомленні.

Олександра Марченка похоронили у Білій Церкві: відео прощання з Героєм

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого Героя України, який віддав своє життя на нашу землю, свободу та незалежність.

У Білоцерківській міській територіальній громаді розповіли, що Олександр Марченко:

боронив Україну від окупанта ще з 2014 року;

був депутатом Верховної Ради 8 скликання;

був успішним підприємцем.

На другий ранок після чергового артилерійського удару у Києві ворог пішов у наступ.

"Рятуючи своїх підлеглих, позивний Каменяр наказав їм відступати, а сам з трьома бійцями прийняв бій. Свій останній бій", – розповіли у громаді.