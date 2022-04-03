У Білій Церкві попрощалися з загиблим військовим – екснардепом Олександром Марченком
У Білій Церкві попрощалися з військовим та екснардепом Олександром Марченком. Люди стояли на колінах, щоб віддати шану загиблому Герою.
Попрощались з військовим у Білій Церкві, що на Київщині. Загинув "Каменяр" 7 березня у боях на Київ.
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На Київщині у останню путь провели військового Олександра Марченка
Сьогодні (мовиться про 3 квітня – 24 канал) Біла Церква попрощалася із загиблим захисником, колишнім народним депутатом України Олександром Марченко,
– мовиться у повідомленні.
Олександра Марченка похоронили у Білій Церкві: відео прощання з ГероємРедакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого Героя України, який віддав своє життя на нашу землю, свободу та незалежність.
У Білоцерківській міській територіальній громаді розповіли, що Олександр Марченко:
- боронив Україну від окупанта ще з 2014 року;
- був депутатом Верховної Ради 8 скликання;
- був успішним підприємцем.
На другий ранок після чергового артилерійського удару у Києві ворог пішов у наступ.
"Рятуючи своїх підлеглих, позивний Каменяр наказав їм відступати, а сам з трьома бійцями прийняв бій. Свій останній бій", – розповіли у громаді.