У Білій Церкві потужний вибух: моторошне відео з камер

У Білій Церкві ввечері 28 лютого прогримів потужний вибух. Внаслідок цього відбулось руйнування гуртожитку.

Моторошний момент вибуху потрапив на відеокамери. Відомо, що сталося це приблизно о 19:10.

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Загалом Росія завдала ракетного удару по:

Василькову,

Білій Церкві,

Калинівці.

Внаслідок цього відбулось руйнування 5 поверхового гуртожитку та 2 п'ятиповерхових житлових будинків. Для надання допомоги по гуртожитку у Білій Церкві прибули 3 одиниці техніки ДСНС, у Василькові та Калинівці підрозділи не залучили через обстріли.

Речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан зазначила, що під завалами можуть перебувати 2 людини. На місці працюють рятувальники.

У Білій Церкві потужний вибух: дивіться відео

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