На Київщині спалахнула квартира через електропростирадло: людей довелось евакуювати

У Білій Церкві, що на Київщині, сталася пожежа у квартирі. Причиною виявилось електропростирадло.

Постраждалу жінку рятувальники винесли з квартири. Її передали медикам.

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Що відомо про пожежу на Київщині

Пожежа сталася 4 січня в одній з квартир п’ятиповерхівки у Білій Церкві на вулиці Ярослава Мудрого. Причиною стало електропростирадло.

Внаслідок цього повністю згорів килим, ліжко та матрац. Площа пожежі склала близько 10 квадратних метрів. До ліквідації залучили 3 автомобілі ДСНС та 9 рятувальників.

Рятувальники врятували потерпілу власницю квартири. Вона 1930 року народження. Наразі стан жінки стабільний і вона перебуває у лікарні.

Також рятувальники евакуювали ще двох людей. На щастя, вони не постраждали.

У Білій Церкві сталася пожежа / фото ДСНС України

На Львівщині вибух акумулятора спричинив сильну пожежу

28 грудня на Львівщині ліквідували масштабну пожежу в одній з багатоповерхівок. Ймовірно, в одній з квартир вибухнув акумулятор, що спричинило загоряння. Внаслідок цього власник квартири отримав опіки, решта людей не постраждали.

Загалом до інциденту залучили 28 рятувальників, а з будинку евакуювали 19 осіб, з них 4 дитини.