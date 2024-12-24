Колишнього президента США госпіталізували: що сталося з Біллом Клінтоном і в якому він стані
Колишній президент США, 78-річний Білл Клінтон, знову потрапив до лікарні. Американського політика госпіталізували у понеділок, 23 грудня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.
Що було раніше У США до лікарні потрапив 42-й президент Білл Клінтон
Білл Клінтон у лікарні
Колишнього президента США ушпиталили у Вашингтоні, розповів журналістам старший помічник Клінтона у понеділок. Заступник керівника апарату уточнив, що політика доставили до лікарні MedStar Джорджтаунського університету.
Для тестування та спостереження після того, як у нього у нього піднялася температура. Він у доброму настрої та вдячний за турботу, яку отримує,
– наголосив Анхель Уренья.
Джерело, близьке до Клінтона, заявило, що ситуація "не термінова". Мовляв, у 42-го президента США все добре.
Піднялася температура, хотів, щоб його перевірили. Він прокинувся і бадьорий,
– зазначив співрозмовник видання.
У коментарі CNN заступник керівника апарату також зазначив, що політик сподівається повернутися додому вже до Різдва.
Журналісти зауважили, що Білл Клінтон зіткнувся з низкою проблем зі здоров'ям після того, як залишив президентське крісло у 2001 році. У 2004-му йому зробили чотириразове шунтування.
Вже у 2010 році колишній президент знову повернувся до лікарні для ще однієї операції на серці. Тоді в коронарну артерію вставили два стенти. У 2021 році Клінтона госпіталізували на 6 днів у Каліфорнії через урологічну інфекцію, яка поширилася на його кров.