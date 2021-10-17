Білла Клінтона виписали з лікарні в Каліфорнії
Джерело:CNN
Президента США у 1993 – 2001 роках Білла Клінтона виписали з Медичного центру при Каліфорнійському університеті. Політик лікувався від інфекції, яка поширилася в кров.
Із медичної установи Клінтон вийшов під руку зі своєю дружиною, ексдержсекретаркою США Гілларі Клінтон. Він подякував лікарям та підняв палець угору на запитання про самопочуття.
До теми Залишиться в лікарні, хоч його стан покращився, – речник Білла Клінтона
Клінтона виписали з лікарні
За словами виконавчого директора департаменту Медичного центру, доктора Альпеша Аміна, президента Клінтона виписали з лікарні 17 жовтня. Його температура та кількість лейкоцитів нормалізувалися.
Клінтона виписали з госпіталю / Скриншот з відео CNN
Опісля політик повернеться до Нью-Йорка, де продовжить курс лікування антибіотиками. Лікарі також продовжать слідкувати за його станом здоров'я.
Білл Клінтон у лікарні: що відомо
- Президент США з 1993 по 2001 рік Білл Клінтон потрапив до відділення інтенсивної терапії при Каліфорнійському університеті 12 жовтня.
- Згодом з'ясувалося, що це зробили для забезпечення його конфіденційності.
- Йому діагностували інфекцію сечовивідних шляхів, яка поширилася у кров.
- Політик упродовж усього періоду лікування перебував у хорошому настрої.
- Станом на суботу, 17 жовтня, Клінтона вирішили ще на ніч залишити в госпіталі, щоб ввести необхідний антибіотик.