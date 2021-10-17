Білла Клінтона виписали з лікарні в Каліфорнії

17 жовтня 2021 , 23:34
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Джерело:

CNN

Президента США у 1993 – 2001 роках Білла Клінтона виписали з Медичного центру при Каліфорнійському університеті. Політик лікувався від інфекції, яка поширилася в кров.

Із медичної установи Клінтон вийшов під руку зі своєю дружиною, ексдержсекретаркою США Гілларі Клінтон. Він подякував лікарям та підняв палець угору на запитання про самопочуття.

До теми Залишиться в лікарні, хоч його стан покращився, – речник Білла Клінтона

Клінтона виписали з лікарні

За словами виконавчого директора департаменту Медичного центру, доктора Альпеша Аміна, президента Клінтона виписали з лікарні 17 жовтня. Його температура та кількість лейкоцитів нормалізувалися.


Клінтона виписали з госпіталю / Скриншот з відео CNN 

Опісля політик повернеться до Нью-Йорка, де продовжить курс лікування антибіотиками. Лікарі також продовжать слідкувати за його станом здоров'я.

Білл Клінтон у лікарні: що відомо

  • Президент США з 1993 по 2001 рік Білл Клінтон потрапив до відділення інтенсивної терапії при Каліфорнійському університеті 12 жовтня.
  • Згодом з'ясувалося, що це зробили для забезпечення його конфіденційності.
  • Йому діагностували інфекцію сечовивідних шляхів, яка поширилася у кров.
  • Політик упродовж усього періоду лікування перебував у хорошому настрої.
  • Станом на суботу, 17 жовтня, Клінтона вирішили ще на ніч залишити в госпіталі, щоб ввести необхідний антибіотик.
Автор: Євгенія Пласконь