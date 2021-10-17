Білла Клінтона виписали з лікарні в Каліфорнії

Президента США у 1993 – 2001 роках Білла Клінтона виписали з Медичного центру при Каліфорнійському університеті. Політик лікувався від інфекції, яка поширилася в кров.

Із медичної установи Клінтон вийшов під руку зі своєю дружиною, ексдержсекретаркою США Гілларі Клінтон. Він подякував лікарям та підняв палець угору на запитання про самопочуття.

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Клінтона виписали з лікарні

За словами виконавчого директора департаменту Медичного центру, доктора Альпеша Аміна, президента Клінтона виписали з лікарні 17 жовтня. Його температура та кількість лейкоцитів нормалізувалися.



Клінтона виписали з госпіталю / Скриншот з відео CNN

Опісля політик повернеться до Нью-Йорка, де продовжить курс лікування антибіотиками. Лікарі також продовжать слідкувати за його станом здоров'я.

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