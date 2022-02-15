У Білому домі назвали теми, з якими Байден виступить у своєму зверненні щодо України

Джо Байден ввечері 15 лютого виступить зі зверненням щодо України. У ньому очільник Білого дому розповість про кроки, на які готові піти США.

Як написала прессекретарка Білого дому Джен Псакі, Байден говоритиме про актуальні питання, пов'язані з ескалацією навколо України.

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Нової політики не буде

Псакі наголосила, що Джо Байден лише озвучуватиме вже наявну позицію США щодо України, а не оголошувати нову політику.

Він розповість про ситуацію на місцях, про кроки, які ми зробили, про дії, які ми готові зробити, про те, що поставлено на карту для США та світу і як це може вплинути на нас вдома,

– пояснила прессекретарка Білого дому.

Додамо, що американський президент Джо Байден виступить з терміновим зверненням щодо ситуації навколо України 15 лютого, приблизно о 22:30 за Києвом.

Позиція США щодо України

США завжди підтримували та продовжують підтримувати суверенітет та незалежність України. Останні тижні Штати активно допомагають Україні не лише на політичній арені, але й матеріально. А саме – надають військову допомогу та зброю.

Раніше у Вашингтоні підкреслили, що підтримають Україну в протистоянні з Росією, якщо та знову нападе. Таку заяву зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За інформацією ЗМІ, американське Міноборони шукає спосіб наземної доставки летальної зброї для України. Очільник відомства, ймовірно, спілкуватиметься про це на перемовинах із представниками НАТО ще до 20 лютого.

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Повний текст публікації Джен Псакі:

Зауваження: Джо Байден буде інформувати про події, пов'язані з Україною, а не оголошувати нову політику. Він розповість про ситуацію на місцях, про кроки, які ми зробили, про дії, які ми готові зробити, про те, що поставлено на карту для США та світу і як це може вплинути на нас вдома.