У Білому домі назвали теми, з якими Байден виступить у своєму зверненні щодо України
Джерело:твітер Джен Псакі
Джо Байден ввечері 15 лютого виступить зі зверненням щодо України. У ньому очільник Білого дому розповість про кроки, на які готові піти США.
Як написала прессекретарка Білого дому Джен Псакі, Байден говоритиме про актуальні питання, пов'язані з ескалацією навколо України.
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Нової політики не буде
Псакі наголосила, що Джо Байден лише озвучуватиме вже наявну позицію США щодо України, а не оголошувати нову політику.
Він розповість про ситуацію на місцях, про кроки, які ми зробили, про дії, які ми готові зробити, про те, що поставлено на карту для США та світу і як це може вплинути на нас вдома,
– пояснила прессекретарка Білого дому.
Додамо, що американський президент Джо Байден виступить з терміновим зверненням щодо ситуації навколо України 15 лютого, приблизно о 22:30 за Києвом.
Позиція США щодо України
- США завжди підтримували та продовжують підтримувати суверенітет та незалежність України. Останні тижні Штати активно допомагають Україні не лише на політичній арені, але й матеріально. А саме – надають військову допомогу та зброю.
- Раніше у Вашингтоні підкреслили, що підтримають Україну в протистоянні з Росією, якщо та знову нападе. Таку заяву зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
- За інформацією ЗМІ, американське Міноборони шукає спосіб наземної доставки летальної зброї для України. Очільник відомства, ймовірно, спілкуватиметься про це на перемовинах із представниками НАТО ще до 20 лютого.
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Повний текст публікації Джен Псакі:
Зауваження: Джо Байден буде інформувати про події, пов'язані з Україною, а не оголошувати нову політику. Він розповість про ситуацію на місцях, про кроки, які ми зробили, про дії, які ми готові зробити, про те, що поставлено на карту для США та світу і як це може вплинути на нас вдома.