У Білому домі відреагували на глобальний збій в соцмережах
4 жовтня 2021 , 22:30Читать новость на русском
Джерело:твітер CBS News
У Білому домі заявили, що стежать за глобальним збоєм соціальних мереж, який стався 4 жовтня. Президент Джо Байден та інші політики США стурбовані ситуацією.
Речниця Білого дому Джен Псакі також наголосила, що стурбованість викликає сила, яку накопичили у собі "соціальні гіганти". Можливі причини масштабного збою політикиня не озвучувала.
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Тим часом глобальний збій соціальних мереж у світі триває. Падають акції провідних IT-компаній. Зокрема:
- Twitter – на 6,4%;
- Facebook – на 5,7%;
- Amazon – на 2,8%;
- Apple – на 2,8%.
- Alphabet – на 2,5%;
- Netflix – на 2,3%.
Працівники фейсбуку не можуть потрапити в офіс
- Журналіст видання The New York Times Райан Мак заявив, що працівники фейсбуку не можуть потрапити у офіс. Причиною збій, який стався також у внутрішніх мережах.
- Саме тому працівники не можуть працювати над відновленням роботи соцмережі.
- Журналістка Шира Френкель зауважила: на робочі місця людей не впускає система безпеки.