У Білому домі відреагували на глобальний збій в соцмережах

4 жовтня 2021 , 22:30
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Джерело:

твітер CBS News

У Білому домі заявили, що стежать за глобальним збоєм соціальних мереж, який стався 4 жовтня. Президент Джо Байден та інші політики США стурбовані ситуацією.

Речниця Білого дому Джен Псакі також наголосила, що стурбованість викликає сила, яку накопичили у собі "соціальні гіганти". Можливі причини масштабного збою політикиня не озвучувала.

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Тим часом глобальний збій соціальних мереж у світі триває. Падають акції провідних IT-компаній. Зокрема:

  • Twitter – на 6,4%;
  • Facebook – на 5,7%;
  • Amazon – на 2,8%;
  • Apple – на 2,8%.
  • Alphabet – на 2,5%;
  • Netflix – на 2,3%.

Працівники фейсбуку не можуть потрапити в офіс

  • Журналіст видання The New York Times Райан Мак заявив, що працівники фейсбуку не можуть потрапити у офіс. Причиною збій, який стався також у внутрішніх мережах.
  • Саме тому працівники не можуть працювати над відновленням роботи соцмережі. 
  • Журналістка Шира Френкель зауважила: на робочі місця людей не впускає система безпеки. 
Зауважте! У мережі публікують інформацію, що у "Даркнеті" виставили на продаж дані 1,5 мільярда користувачів фейсбуку. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі нема.
Автор: Мар'яна Бекало