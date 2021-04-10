У Білому домі занепокоєні посиленням агресії Росії на кордонах України – Голос Америки

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати дедалі більше занепокоєні посиленням російської агресії на Сході України. Мовиться й про пересування російських військових на українських кордонах.

Вона зазначила, що наразі Росія має військ на кордоні з Україною більше, ніж будь-коли з 2014 року. Лише за останній тиждень загинули 5 українських військових.

До теми Байден заявив про епідемію насильства з вогнепальною зброєю у США – Голос Америки

США поінформували Туреччину щодо кораблів

Офіційна Анкара заявила, що Сполучені Штати Америки поінформували Туреччину про те, що 2 американські військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені у Чорному морі до 4 травня. У Вашингтоні інформацію наразі не підтвердили.

Меркель озвучила вимогу Путіну

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові із президентом Росії Володимиром Путіним озвучила вимогу згорнути нарощування військ на кордоні з Україною задля деескалації ситуації. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, мовляв, Росія має праву переміщувати війська як вважає за потрібне.

Реакція Заходу на заяву Зеленського про НАТО

Попри те, що США та інші країни заявили про підтримку України в умовах нового прояву агресії з боку Росії – Захід стримано відреагував на заклик президента Володимира Зеленського почати формальний процес приготувань України до вступу в НАТО.

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