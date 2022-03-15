У Білому домі заявили, що збільшать підтримку Україні, зокрема і військову
15 березня 2022 , 22:05Читать новость на русском
Джерело:твітер Білого дому
Весь світ намагається підтримувати Україну, яка зараз боронить свої території. Так, сьогодні у Білому домі заявили, що збільшать підтримку нашій державі.
Зокрема, мовиться й про військову.
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У Білому домі заявили, що збільшать підтримку Україні
Президент Джо Байден підписав новий проєкт щодо фінансування допомоги Україні.
Ми терміново рухаємося до подальшого збільшення нашої підтримки хоробрих людей України, які захищають свою країну,
– йдеться у повідомленні.
Допомога передбачає:
- їжа, обладнання для очищення води;
- гігієнічні набори, мило, пральний порошок;
- їжа для біженців;
- зброя та військова допомога тощо.
У Білому домі заявили, що збільшать підтримку Україні / Фото з твіттеру Білого дому
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