Зеленський розкрив як Лукашенко вже допомагає Путіну воювати проти України

Володимир Путін поки не зміг змусити білоруського лідера Олександра Лукашенка безпосередньо долучити свою армію до війни проти України. Водночас Білорусь уже допомагає Росії та її війську.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ТСН.

Як Лукашенко допомагає Путіну воювати?

За словами глави держави, Путін регулярно намагається втягнути Білорусь у війну. Зокрема, на території країни розміщена техніка, яка допомагає коригувати російські удари по Україні.

Водночас Мінськ підтримує Москву і без прямої участі своїх військових.

Зеленський зазначив, що білоруські підприємства допомагають забезпечувати російську армію, а також потреби Москви та Санкт-Петербурга.

Президент вважає, що для посилення тиску на Росію потрібно перекривати всі можливості для її підтримки. Зокрема, йдеться про допомогу з боку Білорусі.

За словами політика, це може швидше підштовхнути Кремль до переговорів.

Він також зазначив, що через українські далекобійні удари Росія вже має проблеми з енергетикою та змушена закуповувати бензин і дизель за кордоном, передусім – у Білорусі.

У липні поставки бензину з Білорусі зросли на 13% – до 212 тисяч тонн. Імпорт дизеля зріс удвічі – до 162 тисяч тонн, що стало новим місячним рекордом.

З січня по липень Росія отримала з Білорусі близько 665 тисяч тонн бензину – у 25 разів більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Поставки дизеля зросли майже у 7 разів – до 418 тисяч тонн.