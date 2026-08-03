Не ініціатива Мінська: які загрози Україні створять нові білоруські угруповання

В Білорусі знову виникла активність поруч з українським кордоном. Там формується нова десантно-штурмова бригада, яка має дислокувати на відстані у 40 кілометрів від нашої країни. Для того щоб зрозуміти, чи дійсно це угруповання становить загрозу для України, потрібно більше розвідувальної інформації.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Іван Тимочко, наголосивши, що важливо усвідомити чи рішення про формування нової десантно-штурмової бригади ухвалено самостійно Олександром Лукашенком, чи це команда Володимира Путіна. Водночас українські прикордонники активно готуються до можливого наступу з боку Білорусі, створюючи кілзону, де ворога можна буде ефективно ліквідувати у разі спроби прориву.

Розвідка має зібрати більше інформації

Тимочко зауважив, що населення Білорусі становить приблизно 10 мільйонів осіб. А наразі Україна тримає удар Росії зі 140-мільйонним населенням.

Якщо індивідуально розглядати Білорусь, то як такої тривоги щодо її агресії, навіть у разі створення певної бригади, не варто очікувати. Але ми прекрасно розуміємо, що зараз не йдеться про Білорусь як суб'єкта, як країни, де політичне керівництво ухвалює якісь особисті рішення і не погоджує їх з Росією,

– підкреслив він.

Питання у тому, на думку військового оглядача, чи це дійсно буде білоруська бригада. Також важливо, наскільки вона буде укомплектована білорусами, а не росіянами, і чи це не є прихованням або виправдовуванням концентрації військ навколо нібито баз, які там формують під білоруські війська.

Тому українським розвідникам, відповідним спецслужбам, контррозвідникам і Службою зовнішньої розвідки потрібно попрацювати в цьому плані, з'ясувати, чи це буде білоруська бригада і наскільки взагалі є реальним її створення. Та чи не є це маскуванням більших підрозділів, зокрема, часткового або повного російського підпорядкування,

– відзначив він.

Крім того, як відзначив військовий оглядач, потрібно досліджувати, вивчати, яке озброєння буде застосовуватися у цій бригаді. Можливо, вона створюється номінально з урахуванням того, що Білорусь втратила частину своїх військ, які, ймовірно, мімікрували чи пішли воювати в російську армію і загинули. Водночас поява цієї бригади може бути спланованою мілітаризацією Білорусії. Також це, імовірно, особисте рішення Олександра Лукашенка або пряма команда Володимира Путіна.

Військовий оглядач оцінив загрозу створення нової бригади у Білорусі: дивіться відео

Тому, на думку Тимочко, коли будуть відповіді на ці питання, можна сформувати загальне враження і дати оцінку щодо загрози цієї бригади для України.

Нагадаємо, що командувач сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі Олександр Ільюкевич повідомив, що країна формує нову десантно-штурмову бригаду, яка дислокуватиметься поблизу Гомеля за 40 кілометрів від кордону з Україною.

Наразі, за його словами, створено один батальйон, а до кінця 2026 року має з'явитися ще один. Крім того, відбувається комплектування підрозділів бойового забезпечення, артилерії, протиповітряної оборони та розвідки.