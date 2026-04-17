Білорусь готує артилерійські позиції біля кордону з Україною, – Зеленський

Російські війська не можуть перехопити ініціативу на фронті, попри активні штурми. Проте зафіксовано підготовку до перегрупування сил і зростання військової активності в Білорусі.

Україна попередила Мінськ, що будь-яка агресія буде мати наслідки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про можливу підготовку до втягнення Білорусі у війну?

Зеленський заявив, що Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті, зазначивши, що українські сили продовжують утримувати позиції та стримувати російські штурми. За його словами, у квітні зберігається високий темп знищення окупантів, а російській армії не вдається перехопити ініціативу.

Водночас фіксуються спроби російських військ провести перегрупування, що, ймовірно, пов'язано з дефіцитом особового складу. На цьому тлі зростає активність збройних сил на території Білорусі.

За даними розвідки, у прикордонних районах Білорусі триває розбудова дорожньої інфраструктури у напрямку України та облаштування артилерійських позицій. Зеленський зазначив, що Росія може знову намагатися втягнути Білорусь у війну.

Президент зазначив, що Україна передала застереження фактичному керівництву Білорусі щодо готовності захищати свою територію та незалежність. У Києві також наголошують, що міжнародні події мають стримувати Мінськ від кроків, які можуть призвести до ескалації.

Важливо! Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан висловив 24 Каналу думку, що Білорусь навряд чи безпосередньо вступить у війну. За його словами, Олександр Лукашенко не піде на такий крок, адже це може миттєво обвалити економіку країни. Водночас він не виключає, що Мінськ може дозволити російським дронам заходити на територію України і навіть сприяти їхньому управлінню.

Як Білорусь готується до війни?