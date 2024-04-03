Лукашенко заявив про "підготовку до війни": міністр закордонних справ Польщі відреагував
Олександр Лукашенко заговорив про підготовку до війни. Очільник МЗС Польщі відреагував на заяву самопроголошеного президента Білорусі.
Раніше, Олександр Лукашенко повідомив, що Білорусь готується до війни, хоч і не хоче її. Крім цього, він розповів, що в країні триває підготовка військових підрозділів.
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Як відреагував голова польського МЗС
У вівторок, 2 квітня, Олександр Лукашенко, перебуваючи з візитом у Гродно, поряд із польським кордоном заявив, що Білорусь готується до війни.
Очільник польського МЗС прибув до столиці Бельгії, де у штаб-квартирі НАТО з 3 до 4 квітня проходить зустріч міністрів закордонних справ країн Альянсу. Перед початком заходу журналісти білоруського видання запитали у польського політика, що він думає про заяву Лукашенка біля польських кордонів.
Нехай спробує. Подивимося, хто виграє,
– відповів Радослав Сікорський, коментуючи заяву Лукашенка.
Деталі про заяву Лукашенка
- Олександр Лукашенко заявив, що його країна готується до війни. "Нікому не вірте, що хочемо воювати. Ми готуємось до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру – готуйся до війни" – не я це вигадав. Це дуже правильно сказано", – заявив Лукашенко.
- Також він стверджує, що Білорусь уже готує військові підрозділи та отримує різноманітну зброю й техніку.
- Самопроголошений президент Білорусі підкреслив, що критика з боку "недружніх країн" свідчить про правильність проведених заходів. Водночас він попереджає, що похвала може вказувати на небезпеку для Білорусі.