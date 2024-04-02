Лукашенко готується до війни: у ЄС різко відреагували
Самопроголошений президент Білорусі заявив про підготовку до війни. В Євросоюзі вже відреагували. Зазначили, що зміцнюють євроблок, аби бути готовими протистояти загрозам, які виходять від Лукашенка та Путіна.
Про це заявив речник Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Пітер Стано, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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"ЄС не веде війну"
Євросоюз становить загрозу лише для тих, хто зневажає демократію, права людини, громадянські права та не поважає міжнародне право, наголосили в ЄС. Також додали, що в міжнародних відносинах не є агресивним альянсом.
Європейський Союз не веде війну. Тому, звичайно, нікому не потрібно боятися Європейського Союзу – лише тим, хто намагається підірвати повагу до міжнародних правил, до демократії та прав людини,
— відповів Пітер Стано на заяву білоруського диктатора.
Також речник нагадав, що ЄС не визнає Лукашенка президентом Білорусі, оскільки він сфальсифікував вибори. Окрім того, Стано зазначив, що Лукашенко є співучасником злочинів, які скоїла Росія в ході війни в Україні.
В ЄС готуються до можливих загроз, які несуть російський та білоруський правителі.
"Ми вживаємо запобіжних заходів з першого дня повномасштабної агресії Росії проти України. Ми працюємо над тим, щоб Європа була якнайкраще підготовлена до протистояння всім загрозам, які виходять від таких людей, як Лукашенко та Путін", — заявив Пітер Стано.
Білорусь готується до війни: що відомо
- Білоруський диктатор 2 квітня заявив: "Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру – готуйся до війни" – не я це вигадав. Це дуже правильно сказано".
- Також зазначив, що в Білорусі триває необхідна підготовка відповідних підрозділів. До військ поставляються різні види озброєнь та техніки.
- "Якщо звідти хтось підвиває і критикує нас, знайте: ми робимо правильно. Якщо там нас почнуть хвалити, біда", – сказав поплічник Путіна.
- До речі, білоруські інформагентства уточнили, що диктатор говорив про "недружні країни".
- Водночас Лукашенко намагався запевнити, що Білорусь буцімто "нікому нічим не загрожує". Мовляв, "чужої землі не хоче".