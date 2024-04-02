Лукашенко готується до війни: у ЄС різко відреагували

Самопроголошений президент Білорусі заявив про підготовку до війни. В Євросоюзі вже відреагували. Зазначили, що зміцнюють євроблок, аби бути готовими протистояти загрозам, які виходять від Лукашенка та Путіна.

Про це заявив речник Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Пітер Стано, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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"ЄС не веде війну"

Євросоюз становить загрозу лише для тих, хто зневажає демократію, права людини, громадянські права та не поважає міжнародне право, наголосили в ЄС. Також додали, що в міжнародних відносинах не є агресивним альянсом.

Європейський Союз не веде війну. Тому, звичайно, нікому не потрібно боятися Європейського Союзу – лише тим, хто намагається підірвати повагу до міжнародних правил, до демократії та прав людини,

— відповів Пітер Стано на заяву білоруського диктатора.

Також речник нагадав, що ЄС не визнає Лукашенка президентом Білорусі, оскільки він сфальсифікував вибори. Окрім того, Стано зазначив, що Лукашенко є співучасником злочинів, які скоїла Росія в ході війни в Україні.

В ЄС готуються до можливих загроз, які несуть російський та білоруський правителі.

"Ми вживаємо запобіжних заходів з першого дня повномасштабної агресії Росії проти України. Ми працюємо над тим, щоб Європа була якнайкраще підготовлена до протистояння всім загрозам, які виходять від таких людей, як Лукашенко та Путін", — заявив Пітер Стано.

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