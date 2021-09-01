Білорусь може перетворитись на російську губернію: як Лукашенко продає свою країну Путіну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує візит до глави Кремля Володимира Путіна. Вони хочуть обговорити план "дорожніх карт".

Прийдешнє 9 вересня – це дата майбутнього фактичного аншлюсу Росією Білорусі. В цей день Лукашенко вкотре поїде до Путіна у Москву, щоб вже остаточно там легітимізувати 28 "дорожніх карт" інтеграції Білорусі та Росії – так вони офіційно називаються.

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Виняткова інтеграція Білорусі в Росію

Звісно це у жодному разі не буде таким собі "шляхом назустріч". Це точно не буде якоюсь спільною, обопільною інтеграцією. Це буде винятково інтеграція Білорусі у Росію.

Тобто це буде докладний і покроковий план, як саме і коли саме Білорусь з республіки остаточно перетвориться на ще одну російську губернію.

Звісно, вже зараз Білорусь у жодному разі не має права зватися республікою. Бо немає там натепер демократії, немає там влади народу. Натомість там є диктатура. Білоруси наразі не є громадянами, вони є лише підданими того диктатора, який зміг нав'язати їм свою владу, свою волю і своє бачення майбутнього для Білорусі і білорусів.



Білорусь перетворюється на російську губернію / Фото пресслужби Кремля

Майбутнє Білорусі невіддільне від Путіна

А майбутнє для Білорусі в очах Лукашенка, як не крути, є спільним і невіддільним від Росії та Путіна. Адже він сам не лишив собі жодного вибору, коли узявся топити вуличні протести в крові. Коли почав арештовувати, катувати та вбивати опозиційно налаштованих до себе своїх співгромадян.

Відтак для іншої частини цивілізованого світу влада Лукашенка є владою хворого на голову диктатора. І навіть якби він зараз дуже захотів, то не зміг би розвернути свою країну в бік Заходу. Бо Захід такі його наміри вже просто проігнорує.

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Відтак єдиний шлях для Лукашенка наразі – це шлях на Схід, в бік Росії та "русккого мира". Саме туди він свою країну наразі і веде, зважаючи на те, що не залишилося тепер в тій країни нікого, хто мав би мужність йому щодо цього заперечити. Як ми з вами в Україні заперечили Віктору Януковичу, коли він відмовився підписувати угоду про асоціацію України із Європейським Союзом.

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Янукович міг повторити наміри Лукашенка

І знаєте, щоразу, коли мені на очі потрапляють чергові новини з Білорусі чи про Білорусь, я собі думаю, як же ж нам пощастило, що ми не дозволили тому Януковичу перетворитися на такого диктатора як Лукашенко. Що ми не дозволили Януковичу продати нас Росії, а він точно у цьому питанні пішов би абсолютно тим самим шляхом, яким наразі йде Лукашенко.

Правильніше, Кремль точно схиляв би його до такого самого сценарію. Я щиро кожного разу радію, що, на відміну від Білорусі, в нас так не сталося. Бо ми того зробити із собою не дозволили.

Не дозволили, на відміну від білорусів, які коли в останнє на свої вуличні протести виходили, то одне одному наче мантру повторювали "Ні-ні, ми не хочемо собі тут Майданів, ми не хочемо "як в Україні"!".

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Що я можу сказати? Не хочете, то і не маєте. Але не маєте ви не тільки Майданів, але і Білорусі ви вже не маєте. Буде вам незабаром "Западный федеральный округ Российской Федерации". І президента вам не буде, буде вам призначений Путіним губернатор.