Може бути підготовка до участі у війні: ЗСУ про білоруський законопроєкт про страту за держзраду

У Білорусі планують запровадити смертну кару за держзраду. У Генштабі ЗСУ пояснили, що саме може означати таке нововведення.

Не виключено, що запровадження смертної кари за держзраду є одним з кроків у межах підготовки до участі Білорусі у війні проти України. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

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Білорусь може готуватися до участі у війні

Палата представників Білорусі нещодавно схвалила законопроєкт про запровадження смертної кари за державну зраду. Найвище покарання планують застосовувати до військовослужбовців і представників влади.

Не виключено, що такі дії режиму Лукашенка (запровадження страти за держзраду – 24 канал) є одним з кроків у рамках підготовки до участі у війні проти України,

– наголосив Олексій Громов.

Також він зазначив, що минулого тижня у прикордонних з Україною районах Брестської області проводили агітацію добровольців для вступу до тероборони. До речі, ймовірним кандидатам відкрито повідомляли, що у разі запровадження воєнного стану, їм видадуть зброю та амуніцію. Основним завданням буде охорона та оборона громад у складі сформованих підрозділів територіальної оборони.

законопроєкт також передбачає запровадження відповідальності за поширення так званих "хибних" відомостей, що дискредитують армію Білорусі. Зауважимо, що наразі документ схвалили у першому читанні.

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