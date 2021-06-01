Білорусь – нова іграшка Кремля, бо війна з Україною вже набридла росіянам, – Rzeczpospolita

Польське видання Rzeczpospolita повідомило, що у Кремлі вичікують, доки Мінськ "стече кров'ю". Тоді Росія запропонує країні начебто братню допомогу, щоб згодом проковтнути сусідню державу.

Шляхом маніпуляції уряди часто намагаються відвернути увагу суспільства від важливих економічних чи суспільних проблем. Найпростіше це зробити в авторитарних та небагатих країнах.

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Часто до цієї техніки маніпуляції вдаються, коли очільнику держави вже пора на пенсію, водночас він хоче переконати народ, що є єдиним гарантом їхньої безпеки, стабільності і світлого майбутнього.

Якщо народ бунтує і виходить на вулиці, необхідно перетворити життя у боротьбу із зовнішніми загрозами. Наприклад, розв'язати нову війну та керувати мобілізованим народом.

Але війна на сході України триває вже 7 років. Вона вже не вражає росіян. А порожні пляжі окупованого Криму їх не приваблюють,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, народ, який живе під владою Володимира Путіна, втомився від операції у Сирії. Діяльність російських найманців у країнах Африки теж мало кого хвилює. Саме тому необхідно було вигадати новий предмет зацікавлення.

Сусідня Білорусь, де правив "господарник" Олександр Лукашенко стала найкращим варіантом.

"Російські пропагандистські ЗМІ дуже швидко забули, як білоруський автократ потопив в крові й тортурах протести, які в його країні спалахнули після виборів минулого серпня", – розповідають у Rzeczpospolita.

Навіть російських журналістів, які самі побували у пеклі білоруських протестів, змусили швидко "забути" побачене.

Тепер пропагандисти з Кремля поширюють інформацію про братню країну, яка стала жертвою ворожих сил Заходу. Білорусі начебто потрібна "підтримка старшого брата". Можливо, навіть військова.