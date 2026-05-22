Лукашенко дуже боїться: як Білорусь намагається уникнути вступу у війну проти України чи НАТО

Росія спільно з Білоруссю провели ядерні тренування. Лукашенко відвідав одну з ракетних бригад, де йому продемонстрували пускові установки "Іскандер-М". Все це більше нагадує показову гру м'язами.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що Росія звикла до того, що до неї дослухаються, коли вона згадує, що в неї є ядерна зброя. Сьогодні Кремль вважає, що світ про це забув, тому вирішив нагадати й провести ядерні навчання, залучивши до них і Білорусь.

Білорусь погодилась на спільні навчання через тиск Кремля

Росія сьогодні спеціально використовує у своїх ядерних тренуваннях Білорусь, бо вона ближча географічно до країн ЄС. Зокрема, Польщі, Латвії та Литви, які є членами НАТО. Головний консультант Націнституту стратегічних досліджень пояснив, що з боку Лукашенка згода на такі навчання є відповіддю на тиск Кремля, який хоче більшого залучення Білорусі до війни проти України.

Лукашенко всіляко прагне не бути до цього долученим. Колись він сам сказав, що так звана російська "сво" йде не так як говорять, натякнувши на те, що він не бачить її успіхів, а отже долучатись до неї він не збирається. Тому, коли Росія тисне, аби він це зробив, він відповідає ось такою готовністю до спільних військових навчань. Мовляв, це поруч з Європою, це буде нагадуванням про наявність такої зброї,

– пояснив Ус.

Зі слів головного консультанта Націнституту стратегічних досліджень, ці навчання слід розцінювати як чергову спробу Росії підвищити свою значущість, аби всі вкотре побачили, що в її арсеналі є "ядерка".

Риторика Києва могла бути погоджена з Мінськом

Україна відреагувала на дії Росії та Білорусі заявою про те, що Лукашенко має усвідомлювати наслідки, які будуть в разі, якщо він ухвалить рішення долучились повноцінно до збройної агресії проти неї. Зеленський запевнив, що Сили оборони тримають на контролі ситуацію та готові за потреби діяти превентивно. Ус висловив версію, що такі висловлювання з Банкової можуть бути погоджені з білоруською стороною, яка, з його слів, не хоче ставати учасником бойових дій.

"Білоруська сторона могла попросити українську, аби та зробила заяву, що якщо Білорусь буде залучена до війни, то на неї чекає жорстка відповідь. Тоді Мінськ у своєму діалозі з Москвою матиме змогу аргументувати свою відмову долучатись, бо вже публічно оголошено, чим це для неї може обернутися. А Росія ж не досягла цілей, які окреслювала 4 роки тому, тому Білорусь казатиме, що не може так ризикувати, підтримуючи її", – припустив Ус.

Підсумовуючи, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень вказав на те, що Україна нині натякає Білорусі, що її дрони демонструють здатність летіти й вглиб Росії, тож спроможні будуть навідатись і до Білорусі, якщо та наважиться на напад.

До відома! У спільних російсько-білоруських навчаннях взяли участь орієнтовно 64 тисячі військовослужбовців. Було залучено понад 7,8 тисяч одиниць техніки, зокрема 140 літаків, 200 ракетних пускових установок, понад 70 надводних кораблів і 13 підводних човнів.

Росія хотіла бурхливої реакції від Європи, натомість – ігнорування

Ядерні навчання – це планові заходи, вони узгоджуються заздалегідь. Про це в етері 24 Каналу, аналізуючи тренування Росії та Білорусі, які проходили з 19 по 21 травня, зазначив колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він пояснив, що цей процес планується за пів року чи рік.

Так, вони їх провели, ганяли ядерну зброю туди-сюди, всім демонстрували її. На яку реакцію очікувала російська і білоруська сторони? Вони хотіли побачити підвищене занепокоєння, страх, максимальну дискусію в західному суспільстві й медіапросторі. Мовляв, там є "ядерка", треба боятися,

– озвучив Ступак.

Ексспівробітник СБУ нагадав, що декілька тижнів тому Росія повідомила про нібито успішне випробування міжконтинентальної ракети "Сармат" і досі очікує реакції на це. Він підкреслив, що росіяни роблять це, по-перше, для внутрішньої аудиторії, аби вона оцінила "ядерну міць" Росії попри економічну кризу, високі ціни, порожні гаманці та відсутність інтернету, а, по-друге, щоб побачити реакцію європейців.

Однак Європа зробила, на думку Ступака, максимально правильно – просто проігнорувала. Це, з його слів, і є для Путіна найбільшим приниженням.