Пропозиція сміховинна, – Білорусь обурилася ідеєю України перенести зустрічі ТКГ з Мінська

У білоруському МЗС різко розкритикували пропозицію глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука знайти новий майданчик для переговорів. У Білорусі заявили, що це свідчить про нібито небажання Києва дотримуватись досягнутих домовленостей.
Джерело:МЗС Білорусі
Ба більше, глава МЗС Білорусі Володимир Макей висміяв Польщу, звинувативши, що країна не є нейтральною стороною.
Важливо Україна не погодиться на перемовини в Мінську, – Кравчук назвав причини
Макей назвав пропозиція Леоніда Кравчука "сміховинною". Міністр закордонних справ Білорусі став на захист своєї країни й підкреслив, що Білорусь "сумлінно виконувала свої обов'язки".
Подібного роду вакханалія навколо цієї заяви говорить про небажання окремих українських політиків дотримуватися тих домовленостей, які були досягнуті в Мінську. Ми не нав'язувалися в цей процес, в який втягнулися на прохання України, Німеччини, Росії й Франції,
– зазначив Макей.
Він додав, що Білорусь забезпечувала роботу ТКГ і "не мала до себе претензій". Макей вважає неважливим, де будуть проходити засідання контактної групи.
Не хочуть вони (Україна – 24 канал) працювати далі — будь ласка, нехай шукають інше місце. Мова йде не про це, це все певні хитрощі. Мовиться про те, що всі сторони повинні бути щиро зацікавлені в якнайшвидшому врегулюванні кризи на сході України", – заявив білоруський міністр.
Що цьому передувало
- Віцепрем'єр та міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що для офлайн-зустрічей ТКГ після карантину шукатимуть нове місто.
- Причиною цього стала ворожа риторика Білорусі у бік України. До прикладу, нещодавно на телеканалі СTV BY ведуча виправдала диктатуру Лукашенка тим, що не хоче, аби в країні було "все так погано, як в Україні".
- Згодом на відповідну ініціативу відреагували в Росії. У Кремлі наголосили, що потрібна позиція усіх сторін.