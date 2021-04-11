Пропозиція сміховинна, – Білорусь обурилася ідеєю України перенести зустрічі ТКГ з Мінська

У білоруському МЗС різко розкритикували пропозицію глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука знайти новий майданчик для переговорів. У Білорусі заявили, що це свідчить про нібито небажання Києва дотримуватись досягнутих домовленостей.

Ба більше, глава МЗС Білорусі Володимир Макей висміяв Польщу, звинувативши, що країна не є нейтральною стороною.

Важливо Україна не погодиться на перемовини в Мінську, – Кравчук назвав причини

Макей назвав пропозиція Леоніда Кравчука "сміховинною". Міністр закордонних справ Білорусі став на захист своєї країни й підкреслив, що Білорусь "сумлінно виконувала свої обов'язки".

Подібного роду вакханалія навколо цієї заяви говорить про небажання окремих українських політиків дотримуватися тих домовленостей, які були досягнуті в Мінську. Ми не нав'язувалися в цей процес, в який втягнулися на прохання України, Німеччини, Росії й Франції,

– зазначив Макей.

Він додав, що Білорусь забезпечувала роботу ТКГ і "не мала до себе претензій". Макей вважає неважливим, де будуть проходити засідання контактної групи.

Не хочуть вони (Україна – 24 канал) працювати далі — будь ласка, нехай шукають інше місце. Мова йде не про це, це все певні хитрощі. Мовиться про те, що всі сторони повинні бути щиро зацікавлені в якнайшвидшому врегулюванні кризи на сході України", – заявив білоруський міністр.

Що цьому передувало