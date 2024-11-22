"Будуть захищати Мінськ": Білорусь отримала від Росії модифіковані комплекси "Тор-М2"

Білорусь отримала від Росії партію зенітних ракетних комплексів "Тор-М2", які буцімто будуть захищати Мінськ. Ба більше, у Москві модифікували комплекси з врахуванням досвіду їхнього застосування на війні проти України.

Скільки саме одиниць ЗРК "Тор-М2" отримала Білорусь – невідомо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруське міноборони.

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Білорусь отримала нову партію ЗРК від Росії

Стало відомо, що у Білорусь прибула чергова батарея зенітних ракетних комплексів "Тор-М2". У відомстві заявили, що отримали модифіковані версії від Росії, мовляв, у Москві врахували "досвід застосування установок" на війні в Україні.

Батареї, які отримала Білорусь, здатні одночасно уразити 16 цілей, які атакують з різних напрямків зі швидкістю до 730 метрів за секунду, на дальності до 12 кілометрів і висоті до 10 кілометрів і вдень, і вночі, в будь-яких погодних умовах. Як заявили в міноборони країни, "Тор-2" буде захищати Мінськ.

ЗРК "Тор-М2", які отримала Білорусь від Росії – більше у галереї

Втім, що налякало Білорусь, що вони вирішили посилити захист, у міноборони не пояснили. Можливо, це пов'язано з тим, що останнім часом запущені по території України "Шахеди" все частіше залітають на територію Білорусі.